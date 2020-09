Vengadores: trailer de WandaVision, de Marvel y DisneyPlus

Sí se sabe por estos pagos que la pataforma de streaming DisneyPlus tiene previsto arribar a Latinoamérica el 17 de noviembre.

El trailer confirma que la serie se desarrolla en parte en un mundo alternativo que recrea las comedias televisivas de la década de 1950.

wandavision-marvel-disney-vengadores-2.jpg WandaVision, de Disney Plus, estará ambientada como las series de comedia de los 50. Pero la primera serie de Marvel con actores de Los Vengadores irá más allá. Foto: Prensa disney.com

Esta es una realidad "fabricada" por los poderes de Scarlet Witch/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) como manera de traer a la vida a su amado Vision (Paul Bettany), fallecido en el final de Avengers: Infinity War.

Es Disney y es Marvel: por lo tanto, podríamos asumir que es el modo de "revivir" a Vision para la fase 4 de Marvel (que ya no tendrá a su Iron Man original ni a su Capitán América original). Vision falleció a mano de Thanos en la que fue la primera parte de la película más taquillera de todos los tiempos, Vengadores Endgame.

El tráiler ofrece también una pizca de Mónica Rambeau (Teyonah Parris), personaje de Marvel a quien se instaló en Capitana Marvel, cuando apareció como la hija de la mejor amiga de Capitana Marvel. En las historietas Rambeau fue la segunda Capitana Marvel y también se le conoce como Photon y Pulsar.

Disney Plus también dio a conocer el nuevo póster oficial de la serie.

La trama de WandaVision llega, entre otras cosas, para cerrar algunas historias inconclusas, como por qué no se hizo nada con Visión durante los 5 años que pasaron entre Infinity War y Endgame, y para romper el divorcio acentuado en los últimos años entre el universo de películas de Marvel y las series de Marvel. Este divorcio tuvo los consabidos fracasos de las series de Netflix (Iron Fist, The Punisher, Jessica Jones, Luke Cage y Daredevil, este último el de mayor éxito), otras con menor repercusión para diferentes canales y plataformas, y Agents of SHIELD, que durante varias temporadas fue a la par de la trama de los Vengadores e incluso tuvo algunas apariciones estelares de protagonistas de las películas como Nick Fury (Samuel L. Jackson) con "Phil" Coulson (Clark Gregg) como personaje principal, pero que se le alejó bastante del universo Marvel en la última y definitiva temporada.

WandaVision | Marvel Studios | Tráiler Oficial Subtitulado | Disney+

WandaVision también conectará directamente y pondrá en movimiento la historia de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, afirman medios especializados, cuyo estreno está previsto para el 25 de marzo de 2022.

El trailer también revela en una toma a los agentes de S.W.O.R.D. (siglas de Sentient World Observation and Response Department), una agencia de inteligencia que lucha contra el terrorismo y se ocupa de las amenazas extraterrestres para la seguridad mundial. También aparecerá en la serie Loki que será para Disney Plus. ¿Será esta la continuidad de SHIELD?

Además de Olsen, Bettany y Parris, WandaVision incluye en su elenco a Kathryn Hahn, Lana Young, Kat Dennings y Randall Park, entre otros.