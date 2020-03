El filme de Disney y Marvel Studios Black Widow, programado para el próximo 1 de mayo, se vio en la necesidad de retrasar su estreno debido a la pandemia del coronavirus Covid-19. La compañía ya había postergado en los últimos días, por la preocupación en torno a la enfermedad, los lanzamientos inminentes de otras cintas como "Mulan", "The New Mutants" o "Antlers".

La historia de superhéroes que inicia la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y que es protagonizado por Scarlett Johansson aún no tiene una fecha clara para su estreno, según informó Variety.

El movimiento de fecha fue necesario debido a que en Estados Unidos se ordenó el cierre de salas de cine en varios estados, incluidos Nueva York, Nueva Yersey, Pensilvania y Washington.

El elenco de “Black Widow” lo completan Florence Pugh, David Harbour y Rachel Weisz.

El filme en solitario de la personaje “Natasha Romanoff”, se suma a otras películas que han pospuesto las fechas de estreno en la pantalla grande, luego de que la Organización Mundial de la Salud anunciase que el Covid-19 ahora era catalogado como una pandemia así como el incremento de casos confirmados alrededor del mundo.

Para recordar entonces, entre los filmes pospuestos se encuentran “Mulán”, “The New Mutants”, “Antlers”, “Rápidos y Furiosos 9”, y “James Bond: No Time To Die”, entre otros.