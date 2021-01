Ulises Bueno confesó que odia una de sus canciones

Y luego Ulises sorprendió al decir que no soporta una de sus canciones más conocidas, “Dale, vieja dale”.

“¿Sabés que es el tema que nunca quise hacer en mi vida? Cuando me lo ofrecieron dije ‘No, ese tema no es para mí. Désenlo a Los Caligaris o a Los Auténticos Decadentes, capaz que les queda mejor a ellos porque conmigo no va’. Yo canto otra cosa. Y el tema que más pegó fue ese, y lo tengo que cantar todos los días. Le gusta a todo el mundo, pero a mí no”, reveló.

El conductor se rio de la explicación y, a pesar de reconocer que no le gusta para nada este tema, Ulises Bueno continuó cantando y luego siguió con otros éxitos de su repertorio.