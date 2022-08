TUSAM llega a Mendoza a mostrar su método para lograr equilibrio y armonía

“Mi propuesta gira en torno a la longevidad”, dice Tusam cuando se le consulta acerca de este coaching. Y agrega que “de esta manera los cambios que realices hoy en tu mente y en tu cuerpo van a ser sostenidos en el tiempo de forma positiva y serán duraderos en toda tu vida”.

Superarse personalmente, dejar de fumar y adelgazar son tres propuestas atractivas, pero que requieren una metodología viable para la persona que quiere llegar al objetivo que propone TUSAM.

Uno de ellos es “Nicotina Cero”, para el cual se abastece a la persona de instrumentos para dejar de fumar paulatinamente o bien, de manera repentina.

Con respecto al plan para bajar de peso, el secreto no está en la realización de las diversas dietas que se pueda encontrar en una revista, sino comer bien y crear hábitos sanos de alimentación. “La idea es que la persona no haga dieta, que le genera estrés y amargura, sino que haga de esa dieta su hábito alimenticio y lo pueda disfrutar, para que el trayecto no sea un sufrimiento para la persona”, dice TUSAM.

“Mente y cuerpo se afectan entre sí constantemente. No puedes cuidar a uno sin cuidar del otro. Tú eres quien debe mediar entre ellos para que se afecten de la manera más positiva posible”, enfatiza el mediático hipnotizador que, aclara, “no soy mago, ni ilusionista, ni astrólogo”.

Por último, la superación personal, como eje fundamental del coaching que ofrece TUSAM. “Son técnicas bien específicas que la persona logra con estas herramientas para conectarse consigo misma y pueda dimensionar los problemas y lograr un estado de conciencia. Vivimos en un mundo veloz y la idea es que la persona, sin dejar de cumplir con sus obligaciones, pueda superarse personalmente programando su mente para llegar a los lugares que quiera llegar”.

Ayudado por la hipnosis, con herramientas específicas para el cuerpo y la mente, crean un combo de recursos para que la persona esté bien armada para afrontar la vida y superarse constantemente.

“Cabe aclarar que durante la hipnosis la gente no se duerme, no pierde la conciencia, pero se logra fijar una idea que, en definitiva, es el motor extra que las personas necesitan para lograr ese impulso en los momentos difíciles”, enfatiza el coach.

Cabe destacar que TUSAM fue aggiornando y perfeccionando el método creado por su padre, quien desde 1950 fue escalando en su nivel de popularidad a través de los espectáculos que ofrecía en teatros y a través de la televisión.

La cita será el próximo sábado 3 de septiembre en el Sheraton Mendoza Hotel, en Primitivo de la Reta 989, ciudad de Mendoza.

El programa de entrenamiento:

-11:00 horas, Superación personal

-16:00 horas, Adelgazar

-20:00 horas, Dejar de fumar

Las entradas pueden adquirirse ingresando a www.tusam.com y a través del sistema Tokpass