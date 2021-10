"Este espectáculo nació en pandemia mientras estábamos reunidos con Juan Pablo y Flor en casa", reveló el productor. "Tiene un vestuario y una pista que no es común para salir de gira, es algo muy grande y que a la gente le sorprende. Si bien somos pocos en el escenario es un espectáculo que divierte y emociona mucho. No me interesan los espectáculos pochocleros, no es mi estilo", adelantó Flavio que luego aseguró "es risa asegurada y una cuota de emoción muy bella".

"El zoom o el streaming no es nada que ver con el vivo. Para algunos artistas puede ser parecido, pero para un gran espectáculo como este que jugas con la emoción se necesita esa esencia de lo presencial", contó el productor haciendo referencia a las propuestas virtuales que se hicieron durante el año pasado.

Tres empanadas tiene función el viernes en el Teatro Mendoza y las entradas están disponibles aquí y tienen un valor de $1300 a $2000 dependiendo de la ubicación.