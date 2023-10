Tom-Pez-disco-Un-lugar-feliz1.jpg Tom Pez presenta su segundo disco, "Un lugar feliz", el próximo 28 de octubre.

El show será estructurado mediante un guion narrativo, y desarrollado a partir del mensaje y la energía de los temas. Se fusionará el lado acústico del proyecto con canciones que buscan cercanía y un ambiente de intimidad, con la potencia de la banda completa.

Luego de la presentación de Tom Pez, tocará Los Alienígenas del Barrio, una emergente banda de la escena independiente de Mendoza que también estará mostrando canciones de un nuevo proyecto discográfico.

►TE PUEDE INTERESAR: Recitales en Mendoza 2023: todos los shows

La conjunción de ambos espectáculos, acompañados de intervenciones de Nosequieneson y de la escenografía a cargo de Sol Chiara, le da forma a Orígenes: Experiencia 360, una propuesta multisensorial que invita al público a un viaje imaginario en retrospectiva hacia una época en la que la música ya existía pero todavía no se conocía como tal. "Es un poco de perspectiva, para soltar un poco ciertas cuestiones", dice el cantautor.

La fecha del sábado 28 reúne a dos de las bandas que surgen de Jimbo, un estudio de grabación independiente de la Ciudad de Mendoza. "En la Jimbo convivimos muchos proyectos y se da la particularidad de que las bandas comparten integrantes. Entonces, pensamos que teníamos que hacer una fecha para celebrar la comunidad pero también para expandir el círculo. Queremos que más personas sean parte de lo que está pasando", destaca Tom Pez.

Mil Soles

Las entradas para el espectáculo, que será la primera parte de una doble fecha que se completará el 4 de noviembre, ya se pueden comprar de manera anticipada en Entrada Web.

Sobre "Un lugar feliz"

Desde su nombre, "Un lugar feliz" ya marca una clara contraposición con respecto a El derrumbe de las grandes esperanzas, pero desde lo musical, este disco también es muy diferente al primero de Tom Pez.

El artista explica: "Para este álbum intentamos aprovechar la energía que brotaba en las presentaciones en vivo del proyecto. El primer disco fue más de laboratorio, porque hice los temas con mi guitarra, luego hicimos las maquetas, y después nos metimos al estudio. El segundo álbum fue más orgánico y colectivo".

Tom-Pez-disco-Un-lugar-feliz2.jpg El show se llevará a cabo en la Sala Ernesto Suárez (Circular) del Espacio Cultural Julio Le Parc.

"Un lugar feliz es un conjunto de canciones que hablan de la necesidad de aceptación de la fragilidad, para transitar de una forma amable por nuestro espacio.En esta época, lo que no está, se ha vuelto fundamental para encontrar sentido en la vida. Siempre vamos por eso que no está, sin mirar lo que tenemos. Ya sea por consumo o en el diseño de unx mismx, siempre queda algo por hacer. El lugar feliz no es el espejismo si no el camino, lo que sucede, lo simple. Como artista me ha costado muchísimo intuir ese proceso. Por eso lo quería retratar", profundiza Tom Pez.

"El álbum nace de la idea de encontrar nuestro lugar mientras las cosas parecen prenderse fuego. A pesar de todo, seguimos construyendo, y lo tenemos que hacer en grupo", reflexiona sobre su nuevo trabajo de estudio, que ya tiene tres temas disponibles en plataformas: Mil soles, Casa sin tiempo y De mil colores.