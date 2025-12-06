Todo listo para el estreno de la nueva Comedia Municipal de la Ciudad de Mendoza

Comedia Municipal de Mendoza: todas las funciones

Luego de la primera función, la comedia seguirá en cartelera los días 12, 13, 14, 18 y 19 de diciembre, siempre a las 21.30 horas, en el teatro Quintanilla, ubicado en el subsuelo de la plaza Independencia. Las entradas tienen un valor general de $10.000 y pueden conseguirse por EntradaWeb o en la boletería de la sala. Luego del cierre del 2025, el elenco retomará nuevas funciones en enero.

Síntesis

Tres primos hermanos, o algún vínculo parecido (en la piel de los jóvenes actores María Franca Amato, Antón Deputat y Franco Crosta), vuelven a verse después de años. La excusa es la muerte de la tía de uno de ellos, pero esa noticia es apenas el umbral. A medida que avanza la obra, lo que parecía una reunión forzada se convierte en una exploración de viejas heridas, silencios incómodos, deseos difíciles de nombrar y un secreto familiar capaz de alterar para siempre la identidad de los protagonistas.

Alejandro Conte explica que el punto de partida, insólitamente, fue un fenómeno astrológico real: la oposición de Marte. “Es la excusa para ir contando una historia que necesita estallar -dice-. Un encuentro que se debía dar sí o sí, una verdad familiar escondida que funciona casi como una tragedia griega”, explica el director la Comedia Municipal 2025 intentando no “spoilear” la obra.

Ambientada en los años ‘90, la puesta recupera también los ecos de una época marcada por la información fragmentada, los mitos urbanos y la convivencia entre lo cotidiano y lo extraordinario. Conte lo vincula a uno de los temas centrales del relato: “El tema de la identidad y los desaparecidos está desde el minuto cero, pero desde un lugar inocente y tierno, con la torpeza propia de dos adolescentes tardíos".

"Hay algo del destino, de lo inevitable que el fenómeno astronómico potencia. Como si el universo conspirara para obligar a estos personajes a enfrentarse entre sí y con la verdad”, sentencia el director.

Humor negro, coreografías y dos seres que aflojan la tensión

Aunque la obra recorre temas densos -identidad, desaparición, memoria, violencia y mandatos-, la puesta de Ale Conte (quien ya había dirigido la Comedia Municipal en el 2006 con “La Nona”) le imprime un tono juguetón, a veces absurdo, otras veces tierno.

Los Koken, interpretados por Clara Furlán de Paz y Agustín Díaz, funcionan como bisagras: entran y salen de escena manipulando objetos, moviendo escenografías, bajando el tono cuando la tragedia avanza demasiado.

“Son como personajes de Wes Anderson”, describe Conte. “Su aparición permite que el drama no se hunda, que respire. A veces son cómplices del público, a veces juegan con los actores. Generan un espacio donde podemos reír incluso en los momentos más duros”, asume.

La música original de Nicolás Diez, la escenografía de Susana Rivarola y los vestuarios de “Musas, ropajes teatrales” (de Licia Kühne y Melisa Lara) completan un trabajo donde lo visual y lo sonoro aportan densidad, atmósfera y una estética marcada por los tonos noventosos.

El elenco y una hora de intensidad

La obra, de una hora de duración, se sostiene en las interpretaciones de María Franca Amato (Zelda), Antón Deputat (Cristian), Franco Crosta (Miguel), junto a los Koken. El elenco encarna a jóvenes atrapados entre la nostalgia y las obligaciones, el deseo y la culpa, la risa y el miedo.

“Es un culebrón por momentos -suelta Conte-, pero también una obra muy tierna, muy inocente. Y cuando creés que va por un lado aparece el humor negro, el absurdo o la coreografía que lo rompe todo. Eso la vuelve impredecible”, anticipa.

“La oposición de Marte” llega así a la Comedia Municipal 2025 como una pieza que combina ingenio, fragilidad y riesgo; una obra donde lo íntimo resuena con lo político y donde la ternura convive con la tragedia bajo un cielo rojo, inquietante, que parece anunciar que algo -inevitablemente- está por revelarse.

Ficha técnica y artística

Intérpretes: María Franca Amato (Zelda), Antón Deputat (Cristian), Franco Crosta (Miguel), Clara Furlán de Paz y Andrés Agustín Díaz en los roles de Koken