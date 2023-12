Time eligió a Taylor Swift como la "Persona del Año"

La cantante de 33 años nacida en Pensilvania, pasó el año viajando por todo el mundo con su gira "Eras Tour", en la que mostró la música de toda su carrera, batió récords de venta de entradas e impulsó la economía de todas las ciudades que visitó.

"Es la vez en que más orgullosa y feliz me he sentido, y la vez en que más creativamente realizada y libre me he sentido", dijo Swift a Time, que ha concedido el premio a casi todos los presidentes de Estados Unidos desde su creación en 1927.

La gira "Eras Tour", que continuará en 2024 por Asia, Australia, Europa y Estados Unidos, va camino de convertirse en la artista más taquillera de la historia, según Billboard. En 2023 obtuvo unos ingresos de 900 millones de dólares y unos 14 millones por concierto, según Billboard.

La demanda por entradas en Estados Unidos aumentó tanto el año pasado que los precios de reventa alcanzaron los 28.000 dólares, lo que provocó demandas y una investigación federal sobre cómo se realizaban las ventas por Internet.

►TE PUEDE INTERESAR: Recitales en Mendoza 2023: todos los shows

La gira también dio lugar a la película "Taylor Swift: The Eras Tour", que supuso una grata inyección de energía para los cines, que se enfrentaban a un otoño boreal poco alentador. Incluso hay un cómic dedicado a Swift.

Time Taylor Swift Bs As.jpg La cantante Taylor Swift fue nombrada la "Persona del Año", tras su gira mundial que batió récords de entradas vendidas

También despertó un nuevo interés entre sus seguidores por los partidos de la NFL, tras su aparición en los encuentros de los Kansas City Chiefs para apoyar a su nuevo novio, el ala cerrada Travis Kelce.

La cantante además tuvo una exitosa gira por Brasil y después en Buenos Aires, en donde llenó tres estadios de River Plate entre el 9 y el 12 de noviembre (el viernes 10 se suuspendió por el temporal), con entradas agotadas desde junio de 2023.

La revista Time había nombrado "Persona del año" en 2022 al presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Entre los ganadores también estuvieron en años anteriores Elon Musk, CEO de Tesla, la activista climática Great Thunberg, el expresidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin.

►TE PUEDE INTERESAR: Duki se consagró como el artista más joven en tocar River

La revista Forbes también nombró esta semana a Swift la quinta mujer más poderosa del mundo, solo detrás de altos cargos políticos como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

La revista informó que la gira de Swift la convirtió en multimillonaria en octubre.

Times Taylor Swift persona del año.jpg

Fuera de los estadios en los que actúa, Swift fue la artista más escuchada del mundo en 2023, según Spotify. Su música se reprodujo más de 26.100 millones de veces entre el 1 de enero y el 29 de noviembre.