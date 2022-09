Thelma Fardín se expresó sobre el atentado a Cristina Kirchner

"Cuando los dirigentes enuncian 'son ellos o nosotros', 'quien quiera estar armado que esté armando', 'hay que meter bala' o 'transformarlos en queso gruyer' le están hablando a una sociedad que a demás viene de atravesar una época devastadora y desconcertante como fue el aislamiento, con todas las consecuencias emocionales y psíquicas que eso acarreó", agregó Fardin en charla con Télam.

La actriz y militante feminista remarcó que "en un contexto bélico donde parece haberse acabado el diálogo y el consenso, deben responsabilizarse por lo que generan en el imaginario colectivo".

A su vez, Fardin, que tramita una causa judicial por abuso sexual contra Juan Darthés, remarcó que como sociedad "tenemos que estar movilizados, poniendo el cuerpo en disputa y en la calle donde se defienden los derechos conquistados".

"No pueden desde la política -agregó- seguir diciendo que esto es un hecho aislado ni plantear que solo es cuestión de que la justicia actúe. Esto atraviesa a todo el conjunto de la sociedad. Dijimos nunca más a la violencia hace 39 años, debemos resistir en paz. No podemos enunciar más 'si la tocan a Cristina', a Cristina ya la tocaron, la quisieron asesinar. Si este no es el límite, ¿entonces cuál?