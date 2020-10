Thelma Fardin sobre Juan Darthés: "La causa penal está totalmente activa"

Al ser consultada por PrimiciasYa.com sobre el tema, Thelma Fardin señaló: "La causa penal está totalmente activa. Nicaragua esta con la certificación de causa, que es el paso previo a pedir la extradición. Sé que Brasil no extradita nacionales, pero seguimos intentando todo lo que esta a nuestro alcance. Darthés elije Brasil para profugarse justamente por eso, si pone un pie en cualquier otro país inmediatamente va preso porque está vigente el pedido de captura y la circular roja de Interpol. Aunque han dicho que no, porque debido al tipo de delito contra la integridad sexual de una menor, interpol no lo pone en su pagina de consulta publica, pero hemos corroborado que si esta vigente a través de mis abogados".

La semana pasada, Daniel Ambrosino contó en "América Noticias" que el actor continúa en Brasil, país que no tiene ningún tipo de convenio con otro país de extradición.

"En Brasil puede moverse libremente, pero si cruza las fronteras podría ser detenido", comentó el periodista en el noticiero que conducen Rolando Graña y Soledad Larghi.

"En este tiempo habría vendido varias propiedades millonarias, algunas de ellas antes de la denuncia y esa plata en dólares habría sido depositada directamente en cuentas en el exterior, sin haber pasado por alguna cuenta en Argentina... Y estamos hablando de millones de dólares. Su casa en Nordelta estaría alquilada, igual que otras casas que tendría en Buenos Aires", detalló Ambrosino.