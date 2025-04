The Micery: el pibe mendocino de 14 años que abrirá el show de REI en Mendoza

La lista de músicos mendocinos para el show de REI se completa con Máximo, Irinna y Pukke. REI, el novio de María Becerra para más datos, fue el encargado de anunciar en su perfil de Instagram los artistas que él mismo seleccionó para que abran su show.

Embed - on Instagram: "EMPIEZA EL TOUR Y ESTOS SON LOS OPENING DE SAN LUIS, SAN JUAN Y MENDOZA Gracias por confiar en mí la van a romper Y los artistas que no quedaron, no pierdan la esperanza porque se viene un anuncio MUY GRANDE del que van a formar parte TODOS ( sigan subiendo videos ) no me olvido de nadie Arranca el #cdmtour "