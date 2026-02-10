El sábado 14 de febrero a las 21 en el Teatro Independencia (Chile 1182, Ciudad) la Orquesta Barroca de Mendoza (OBM) presenta su concierto "Especial San Valentín". Las entradas están en venta en EntradaWeb.
Teatro Independencia: la Orquesta Barroca de Mendoza presenta "Especial San Valentín"
Un concierto especial para celebrar el amor con grandes clásicos del bolero y la canción romántica bajo la dirección del Maestro Hugo Mariano Peralta
La propuesta de la OBM bajo la dirección del Maestro Hugo Mariano Peralta incluye boleros, en versión sinfónica, de Armando Manzanero, Luis Miguel, Frank Sinatra y hasta Édith Piaf. Una noche muy original para los enamorados que celebren el día de San Valentín.
San Valentín: un recorrido sinfónico por los clásicos del amor
En esta velada especial, la OBM propone un viaje emocional a través de los grandes clásicos del bolero y la canción romántica, con versiones sinfónicas que realzan la profundidad y la belleza de cada obra. El repertorio toma piezas de autores e intérpretes que marcaron época, desde Armando Manzanero y Luis Miguel hasta Frank Sinatra y Édith Piaf. Además contará con la participación de artistas invitados que aportarán una sensibilidad especial a una noche pensada para celebrar el amor.
Sobre la Orquesta Barroca de Mendoza
La Orquesta Barroca de Mendoza fue fundada en febrero de 2017 como un espacio de formación y desarrollo para estudiantes avanzados interesados en la interpretación de la música barroca. Con el tiempo, el proyecto se profesionalizó y amplió notablemente su repertorio, incorporando obras que van desde compositores clásicos como Bach y Mozart hasta piezas de Tchaikovsky y Wagner, así como propuestas sinfónicas de distintos estilos y épocas.
Actualmente la orquesta alcanzó una gran repercusión a partir de conciertos temáticos basados en sagas cinematográficas y series de alcance mundial, como Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Studio Ghibli, Hans Zimmer y Game of Thrones. Durante 2024 y 2025 realizó exitosas presentaciones en destacados escenarios de Mendoza y otras localidades de la provincia, agotando funciones y consolidando su presencia en la escena cultural.
La OBM se ha convertido en una de las principales propuestas culturales de la región, al acercar la música orquestal a públicos de todas las edades a través de conciertos innovadores y de gran impacto artístico.