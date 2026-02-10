Teatro Independencia: la Orquesta Barroca de Mendoza presenta "Especial San Valentín"

Embed - My Way (2008 Remastered)

Sobre la Orquesta Barroca de Mendoza

La Orquesta Barroca de Mendoza fue fundada en febrero de 2017 como un espacio de formación y desarrollo para estudiantes avanzados interesados en la interpretación de la música barroca. Con el tiempo, el proyecto se profesionalizó y amplió notablemente su repertorio, incorporando obras que van desde compositores clásicos como Bach y Mozart hasta piezas de Tchaikovsky y Wagner, así como propuestas sinfónicas de distintos estilos y épocas.

Actualmente la orquesta alcanzó una gran repercusión a partir de conciertos temáticos basados en sagas cinematográficas y series de alcance mundial, como Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Studio Ghibli, Hans Zimmer y Game of Thrones. Durante 2024 y 2025 realizó exitosas presentaciones en destacados escenarios de Mendoza y otras localidades de la provincia, agotando funciones y consolidando su presencia en la escena cultural.

La OBM se ha convertido en una de las principales propuestas culturales de la región, al acercar la música orquestal a públicos de todas las edades a través de conciertos innovadores y de gran impacto artístico.