Teatro Independencia: el cantante español Muerdo llega por primera vez a Mendoza

Platea Baja: Filas 01 a 07: $35.000.

Filas 01 a 07: $35.000. Platea Baja: Filas 08 a 16: $30.000.

Filas 08 a 16: $30.000. Palcos Bajos: $30.000.

$30.000. Platea Alta: $25.000.

$25.000. Palcos Altos: $25.000.

$25.000. Tertulia: $20.000.

$20.000. Paraíso: $20.000.

Embed - MUERDO feat. Colectivo Panamera - El Arenal

La propuesta del español es un viaje íntimo y emocionante por los grandes éxitos de su carrera, revisitados desde una mirada más cercana, orgánica y esencial. En este formato especial, el artista alterna entre guitarras, teclados y otros instrumentos, acompañado por un único músico multiinstrumentista que aporta nuevas texturas con guitarra, percusión e instrumentos de viento. Juntos reinterpretan canciones que marcaron distintas etapas de su camino, devolviéndolas al lugar donde surgieron: la raíz, la emoción, la palabra y el ritmo compartido con el público.

Acerca de Muerdo

Muerdo es el proyecto musical del cantautor español Paskual Kantero, nacido en Murcia. Su obra se caracteriza por la fusión de canción de autor, folk, músicas latinoamericanas y sonidos mestizos, con letras poéticas que abordan temáticas sociales, humanas y de identidad.