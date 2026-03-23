El miércoles 25 de marzo, a las 21, el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) será escenario del espectáculo de Muerdo. El cantante español Pascual Kantero -autor de la propuesta musical- se presentará por primera vez en Mendoza en el marco de su gira 2026 “Volver a donde nacen las canciones”. Las entradas están disponibles en EntradaWeb a los siguientes precios:
Teatro Independencia: el cantante español Muerdo llega por primera vez a Mendoza
Tras recorrer escenarios de todo el mundo y consolidarse como una de las voces más comprometidas de Ideroamérica, Muerdo emprende una nueva travesía: “Volver a donde nacen las canciones”
- Platea Baja: Filas 01 a 07: $35.000.
- Platea Baja: Filas 08 a 16: $30.000.
- Palcos Bajos: $30.000.
- Platea Alta: $25.000.
- Palcos Altos: $25.000.
- Tertulia: $20.000.
- Paraíso: $20.000.
La propuesta del español es un viaje íntimo y emocionante por los grandes éxitos de su carrera, revisitados desde una mirada más cercana, orgánica y esencial. En este formato especial, el artista alterna entre guitarras, teclados y otros instrumentos, acompañado por un único músico multiinstrumentista que aporta nuevas texturas con guitarra, percusión e instrumentos de viento. Juntos reinterpretan canciones que marcaron distintas etapas de su camino, devolviéndolas al lugar donde surgieron: la raíz, la emoción, la palabra y el ritmo compartido con el público.
Acerca de Muerdo
Muerdo es el proyecto musical del cantautor español Paskual Kantero, nacido en Murcia. Su obra se caracteriza por la fusión de canción de autor, folk, músicas latinoamericanas y sonidos mestizos, con letras poéticas que abordan temáticas sociales, humanas y de identidad.
Desde sus comienzos, ha desarrollado una sólida trayectoria internacional, con especial conexión con América Latina, donde ha realizado extensas giras y colaboraciones con artistas de la región. Discos como "Flores entre el acero", "Viento Sur" y "La mano en el fuego" consolidaron su identidad artística y ampliaron su proyección fuera de España.
Reconocido por su sensibilidad lírica y su compromiso cultural, Muerdo se ha convertido en una de las voces más singulares de la nueva canción iberoamericana, combinando raíz, contemporaneidad y una fuerte vocación de encuentro entre culturas.
La Subsecretaría de Cultura invita al público a disfrutar de esta propuesta musical que llega por primera vez a Mendoza, en una noche que promete emoción, cercanía y un recorrido por la esencia de la canción de autor contemporánea.