Teatro Imperial: "El Contador" festeja 10 años en escena con una función especial

"De profesión Contador" ha realizado innumerables funciones en salas, bares, escuelas y espacios no convencionales. El personaje creado por Encinas trascendió la obra misma, apareciendo en eventos, presentaciones e, incluso, sorprendiendo en los lugares más inesperados.

"El contador" invita a romper con la monotonía y desplegar el potencial humano, muchas veces atrapado en rutinas grises y mecánicas.

"Nunca imaginé que aquel primer paso en el escenario se convertiría en un viaje de 10 años. 'El Contador' me ha permitido explorar, reír y compartir con el público una historia que sigue transformándose. Y lo mejor, es que aún queda mucho por contar", dijo Daniel Encinas sobre su obra, con entusiasmo.

Acerca de su experiencia con el personaje, Encinas reflexiona: "Desde aquel 2015, ha habido un antes y un después en mi biografía. No solo en el oficio de escritor y actor, sino también en mi crecimiento personal. Este personaje me ha dado coraje, valentía y me ha permitido fortalecer mi yo".

Luego agregó: "En estos 10 años he aprendido a confiar en la historia, en el público y en el personaje mismo, que sabe lo que tiene que hacer en cada función. He actuado en teatros, bares, cárceles, calles y escuelas, y cada espacio ha sido una nueva enseñanza. Hoy, cosecho el cariño de la gente que me deja mensajes hermosos tras cada función".