Taylor Swift en Argentina: el segundo recital en River y el beso a su novio Travis Kelce

Taylor Swift en River 5.jpg Unas 70.000 personas colmaron el estadio Más Monumental para ver a Taylor Swift.

El concierto de Swift duró tres horas y media. Tal como lo marca el concepto de la gira "The Eras Tour" la artista realiza un recorrido por distintas eras o etapas de su carrera en la que incluye canciones de 9 de sus 10 discos. Cada una de esas eras está representada por un color.

Las eras no tienen un orden cronológico, pero a lo largo del concierto se pueden escuchar 45 hits de la cantautora estadounidense entre los que no faltan Miss Americana & the Heartbreak Prince, Cruel summer, con los que arranca el show y enloquece a las swifties. A esto hay que sumar 18 cambios de vestuario.

Intro/Miss Americana & Cruel Summer - Taylor Swift (Live in Argentina - Estadío River Plate)

En cada una de sus presentaciones, Swift programa dos “canciones sorpresas” que convierten a cada fecha en única y especial. En este segundo concierto las canciones fueron un mashup de Is it over y Out of the woods y End Game.

En el set list no faltaron ...Ready for it?, Enchanted y megaclásicos como "Shake it off"

El segundo show tuvo una sorpresa extra con el festejo de Swift al haberse conocido que logró su sexta nominación a los Grammy 2024 incluido su álbum "Midnights" junto a la Canción del Año y Grabación del Año, por su sencillo "Anti-Hero".

En un gesto al público local también dedicó unas palabras emocionada por el cariño que desde el campo y las gradas le brindaban: "No tienen idea de cómo me hace sentir eso, cuando hacen eso, cuando hacen tanto ruido. Estoy tan feliz de verlos. Estoy tan feliz de estar con ustedes esta noche. Amo eso, amo cuando hacen el ‘Olé, Olé, Olé’”.

Taylor Swift en River 2.jpg El show de Taylor Swift tiene 18 cambios de vestuario.

Muy puntual y en medio de fuegos artificiales, la cantante estadounidense terminó su show pasada la medianoche en Buenos Aires. “Gracias por una noche inolvidable, los amo”, gritó.

Style & Blank Space - Taylor Swift (Live in Buenos Aires - Estadio River Plate)

Sin embargo, quedó tiempo para un episodio -quizás meramente anecdótico- y fue que la cantante estadounidense se bajó del escenario en River y saltó a los brazos de su novio, la estrella de la NFL Travis Kelce, quien viajó al país para verla y acompañarla.

Taylor Swift en River 6.jpg Taylor Swift la rompió en el estadio de River Plate.

El primer beso en público de Taylor Swift con su novio

La cantautora Taylor Swift y el jugador de Futbol Americano Travis Kelce confirmaron su romance recién en octubre de este año, cuando aparecieron tomados de la mano por las calles de Nueva York. Por este motivo este beso en público, el primero, generó tanto furor entre los fans no solo en la Argentina, sino en todo el mundo.

Taylor y Kevin se besaron justo después del segundo show de Swift en River el sábado por la noche. Travis, que estuvo junto al papá de Taylor en el palco VIP, se subió al escenario y la esperó en un costado. Sin embargo, ese lugar estaba aún a la vista de todos los presentes y el video rápidamente se viralizó.