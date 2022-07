Sueño de una noche de verano, este miércoles en el Independencia 

En la historia que se ve en escena, la joven Hermia es obligada a contraer matrimonio con quien no desea. Escapando de su destino, ella, su enamorado Lisandro y otra pareja de enamorados, se instalan en un bosque, a media noche, persiguiendo sus anhelos de estar con la persona amada. Sin embargo, en esa noche de verano, estos enamorados se ven manipulados por las disputas que Oberón y Titania, rey y reina de los duendes y hadas del bosque. Es en esta noche mágica y llena de ensueños, en la que todo se confunde y enreda en ambientes surrealistas.

Para montar teatralmente esta comedia romántica clásica, a principios de 2020, Cristian Coria conformó un elenco que, por su naturaleza y dimensión, es una excepción en el ámbito del teatro independiente: reunió a 18 artistas, actores y actrices con experiencias y recorridos escénicos disímiles.

“Me encantan las obras con grandes elencos, siento que la teatralidad se potencia y se vive mucho más. Y me pasó que empecé a imaginar a los personajes interpretados por los actores y actrices que convoqué. Sin pensar demasiado en las complicaciones de un elenco numeroso, fui llamando a las distintas personas. Es un elenco precioso de grandes seres humanos y excelentes artistas”, dice el director.

Sueño de una noche de verano habla del amor. Y también de eso que, creemos, es el amor. “Es una idea de amor ideal. Los personajes defienden un amor sincero. Sin embargo, lo que me gusta es que hay uno capaz de alterar ese sentimiento tan idealizado. Es ahí donde la obra muestra una parodia, por medio de la magia, de ese sentimiento que muchas veces creemos sentir firmemente. El amor es real en nuestra realidad, porque nosotros queremos que sea real; sin embargo, solo basta un suspiro para que todo cambie”.

“Sueño de una noche de verano, le ha dado a todo el equipo devoluciones por parte del público y la crítica especializada, que nos enorgullecen como artistas. Es importante decir que la obra tiene un montaje dinámico que, igualmente, respeta la idea original. Al principio, hubo momentos en los que me presionaba cierto pensamiento de querer hacer una adaptación original, singular, novedosa. Pero después de un tiempo me di cuenta de que seguir por ese camino era forzado. La obra en sí es imponente, es perfecta en su estructura y en su fábula. Me centré en defender ciertas ideas que quería resaltar de la original, miradas propias sobre algunos conflictos que hoy tienen más relevancia que en la época isabelina. El público, en este Sueño de Una Noche de Verano, ve una versión que respeta a la original, pero tiene una agilidad que resulta en algo muy lúdico e hipnótico”, concluye Cristian Coria.

El elenco de Sueño de una noche de verano