Su casa: acorralados por el terror

Mientras ambos intentan adaptarse a su nueva realidad, la casa, si bien es más grande que la mayoría de las viviendas sociales, está destruida, sucia y necesita muchas reparaciones. Pero lo peor de su nuevo hogar son los ruidos inexplicables y una presencia que parece negarse a abandonarlos.

Weekes trabaja el horror no sólo desde el tópico de la casa embrujada, sino como amenazas interiores y exteriores para esta pareja. En el interior de su nuevo hogar está la culpa, el terror de no poder dejar atrás todo lo que vivieron para poder llegar a ese lugar, no sólo en el viaje, sino porque han tenido que atravesar experiencias devastadoras.

Pero afuera los esperan otros horrores: la discriminación, la xenofobia, la burocracia y el enfrentamiento con una cultura que nada tiene que ver con sus creencias y tradiciones. Y ese desencuentro se trasladará incluso en el día a día de Bol y Rial: mientras él quiere con todas sus fuerzas adaptarse –incluso se niega a hablar en su lengua para utilizar exclusivamente el inglés- ella no siente como propio un país que no respeta sus creencias y que la anula como persona.

Este hombre y esta mujer están acorralados, por dentro y por fuera y ese es el mayor acierto del guion. En cuanto a lo terrorífico en si mismo, la película hace concesiones con el género y abusa de los golpes de efecto, tanto con imágenes o sonidos, para provocar sobresaltos, lo cual desdibuja el trazo original del filme, pero que está lejos de malograrlo y que compensa con imágenes oníricas de una impactante belleza.

Una mención especial merece la dupla protagónica, sin cuya interpretación la cinta hubiese perdido mucho de su atrapante resultado. Sobre todo Sope Dirisu, quien hace de Bol, personaje complejo ya que se trata de un hombre atravesado por el dolor y el deseo desesperado de superarlo. Un actor para no olvidar.