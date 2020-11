Spaghetti Western lanzó su nuevo disco: "Es un álbum más evolucionado"

El propio Chino Lim dialogó con Diario UNO sobre este nuevo disco que fue grabado "antes de que pasara esto de la pandemia. Más allá de todo decidimos sacarlo y estamos re contentos porque hacía mucho que no sacábamos un material propio. Todavía no sabemos cómo lo vamos a presentar, pero vamos a esperar para hacer los shows en vivo", dijo uno de los fundadores de Spaghetti Western.

Spaghetti Western-Pangea-Full Album

Quizás una modalidad muy usada en la actualidad son los espectáculos vía streaming, pero es algo que a la banda, o al menos a Lim, no le resulta del todo cómodo. "No se ha dado, nos han ofrecido grabar un toque, pero la verdad a mí mucho no me gusta, de mis amigues ninguno ve shows así. Nadie paga una entrada por internet, yo no conozco nadie que lo haga, no está la gente para verlo", contó el baterista de Spaghetti.

"Disidente", "Mansa Buena Onda" y "Libre" son los singles que adelantaron por dónde venía este disco y fueron presentados algunos días atrás, previo al lanzamiento del álbum completo. "Esos temas los grabamos en estudio Páramo. Iban a ser parte del segundo disco, pero también los usamos como cortes difusión. Hacia mucho no lanzábamos material y los teníamos ahí así que los presentamos como adelanto", explicó el artista sobre este segundo disco de la banda.

Spaghetti Western - Mansa Buena Onda

El álbum debut fue presentado en el 2017 con el nombre homónimo a la banda. "El primer disco estuvo muy bueno, pero acá llegamos a una mejor conexión grupal y musical con un mayor desarrollo instrumental y lírico. Es un disco más evolucionado. Lo mejor va a venir después de este disco. En este nos asentamos y el tercero lo explota", vaticinó Lim que también adelantó que ya tienen varias canciones escritas y están diagramando ese tercer trabajo.

Spaghetti Western es parte de las nuevas generaciones musicales que han posicionado a Mendoza como una plaza importante a nivel nacional. En su mayoría los seguidores de la banda son jóvenes o adolescentes y eso les genera cierta responsabilidad por lo que dicen y por "cómo querés que te perciban. A la hora de componer somos muy libres por ahí una canción sale de la nada y queda como está. Generalmente componemos todos juntos aunque también pasa que a alguien le nace una canción o una base, la trae y la hacemos. Me da gusto ver que la gente de afuera que antes no miraba para Mendoza ahora lo está haciendo. Hay un montón de bandas que están muy bien y eso nos da gusto", finalizó el Chino Lim, baterista de Spaghetti Western.