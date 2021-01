"Sorrentino de Noche" llega al Teatro Mendoza

"Vivo este regreso con mucha alegría, esperanza y emoción", asegura el actor y cantante quien celebra la presencialidad tras un año en el que la cultura se vio seriamente golpeada por la pandemia. "Va a ser una noche muy emotiva porque hace mucho que no me encuentro con el público de esta manera. He estado participando de otros espectáculos pero ahora estaré actuando solo".