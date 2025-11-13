La cantautora Sofía Viola llega a Mendoza para presentar su sexto álbum "Alma Gitana". La cita es este viernes 14 a las 21 en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas ya están a la venta a través de EntradaWeb o en la boletería del Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).
Sofía Viola enciende Mendoza con su "Alma Gitana"
Un Viaje Acústico entre Oriente y Latinoamérica es la propuesta de la particular artista
En el marco de su gira nacional, Sofía Viola propone un concierto profundamente íntimo y acústico. La artista se sumergirá en las nuevas canciones de "Alma Gitana", que traen consigo aires de oriente y los sonidos de la nueva era, sin olvidar un recorrido por su prolífica trayectoria.
Acompañada de su inconfundible guitarra y ronroco, la compositora promete un repertorio que abarca desde sus primeras joyas hasta sus temas más recientes, pasando por algunos clásicos populares reinterpretados a su estilo. Será una noche para conectar con una de las voces más singulares de la música contemporánea.
Nacida en 1989 en los suburbios de Buenos Aires, Sofía Viola se ha consolidado como una referente actual gracias a un camino artístico que bordea la irreverencia y la rebeldía. Su trabajo es casi el de una "etnógrafa" musical, que camina descalza por las raíces más profundas de la música latinoamericana y del mundo.
Ha escrito más de 200 canciones con una temática tan variada como la vida misma: hablan de amor, libertad, desamor y reviente, pero también de animales, plantas, personajes de barrio y las injusticias globales. Su rara cualidad es lograr que muchas de sus creaciones suenen como verdaderos clásicos o cantares tradicionales, a pesar de su carácter totalmente contemporáneo.
En cada presentación, Sofía sigue hurgando en esa raíz folclórica, trayendo sonidos de todas partes del continente. Con nuevas composiciones, aquellos temas que se han vuelto favoritos de sus seguidores y una presencia escénica inconfundible, su show en el Le Parc promete ser una experiencia musical auténtica y vibrante.