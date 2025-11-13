Sofía Viola enciende Mendoza con su "Alma Gitana"

Nacida en 1989 en los suburbios de Buenos Aires, Sofía Viola se ha consolidado como una referente actual gracias a un camino artístico que bordea la irreverencia y la rebeldía. Su trabajo es casi el de una "etnógrafa" musical, que camina descalza por las raíces más profundas de la música latinoamericana y del mundo.

Ha escrito más de 200 canciones con una temática tan variada como la vida misma: hablan de amor, libertad, desamor y reviente, pero también de animales, plantas, personajes de barrio y las injusticias globales. Su rara cualidad es lograr que muchas de sus creaciones suenen como verdaderos clásicos o cantares tradicionales, a pesar de su carácter totalmente contemporáneo.

En cada presentación, Sofía sigue hurgando en esa raíz folclórica, trayendo sonidos de todas partes del continente. Con nuevas composiciones, aquellos temas que se han vuelto favoritos de sus seguidores y una presencia escénica inconfundible, su show en el Le Parc promete ser una experiencia musical auténtica y vibrante.