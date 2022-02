Slash saca nuevo álbum en compañía de Myles Kennedy & The Conspirators

El primer corte difusión, lanzado el 22 de octubre pasado, fue "The River Is Rising". "Fue una de las últimas canciones que escribí antes de la preproducción, y porque era tan fresca y tenía cierto ritmo y energía, fue lo primero que realmente atacamos", dijo en su momento el guitarrista.

El segundo adelanto había sido "Call Off The Dogs", del 14 de enero, escrita sobre la marcha, cuando ya había arrancado la preproducción del material. El resto de los temas estaba elegido y fue la última que grabaron en el histórico estudio A de la RCA de Nashville, donde se registró todo el material con la producción de Dave Cobb.

Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators - The River Is Rising (Official Music Video)