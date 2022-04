Sirius tributa a The Alan Parsons Project

“Conformamos la banda en 2019 y siempre el objetivo fue rendir homenaje, por eso estudiamos los detalles, al momento de tocar, para reproducir lo más fielmente posible el espíritu de esa potencia, ideada por dos gigantes de la historia de la música”, dice Willy Moreno, una de las voces y guitarra de Sirius.

La agrupación mendocina, es la única banda tributo de APP, en Argentina y Sudamérica. Temas como Eye in the sky, Limelight y Old and wise, entre tantos, son algunos de los éxitos que se escucharán este jueves, en el escenario del Independencia.

Sirius.jpeg

Los integrantes de Sirius son: Jorge Luis Garín (voz), Denise Alfonzo (voz y flauta traversa), Willy Moreno (voz y guitarra), Eduardo Gabriel Vega (batería), Eduardo Aranguez (vientos - percusión), Nelson Hämmerle (bajo), Abel Villegas (teclados), Federico Prieto (guitarra) y Jorge Quiroga (teclados).

“The best of The Alan Parsons Projetc”, el nombre completo del espectáculo que brindarán este jueves, tiene un valor de $500, las entradas ya están a la venta, a través de entradaweb.com.ar o el día antes de la función y mismo día, desde la 18, en forma presencial, en la boletería del Independencia.