Sin conductores. Sin Georgina, ni Jésica Cirio ni Diego Leuco, ¿quién conducirá La Peña de Morfi?

La Peña de Morfi y su larga cadena de contratiempos

Desde que falleció Rozin, el ciclo ha pasado y vivido varias situaciones complicadas, ya que después de la partida de su mentor, le siguió el tremendo escándalo de abuso sexual de Jey Mammón.

Ahora el ciclo sufre la ausencia de Georgina, porque se está recuperando de una operación, y a esto se le suma el escándalo que salpica a Jésica Cirio.

Encima, cuando parecía que había encontrado un reemplazante para Georgina, Diego Leuco, pegará el faltazo.

mor.jpg Sin conductores. Sin Georgina, ni Jésica Cirio ni Diego Leuco, ¿quién conducirá La Peña de Morfi?

Por todos estos motivos, es que las autoridades de Telefe, están evaluando quiénes estarán al frente del histórico programa de los domingos al mediodía.

Diego Leuco no estará

Diego Leuco sorprendió a todos y reveló los motivos por los que no estará en La Peña de Morfi. En este sentido, el reconocido periodista y conductor reveló que tiene otro compromiso laboral que le ocupa este próximo fin de semana.

Muchas especulaciones hubo alrededor de la ausencia de Leuco este domingo 8 de octubre, sobre todo luego de que la presencia del periodista elevara significativamente los puntos de rating.

Diego Leuco.jpg Sin conductores. Sin Georgina, ni Jésica Cirio ni Diego Leuco, ¿quién conducirá La Peña de Morfi?

Lo cierto es que la pareja de Sofi Martínez tiene un compromiso con Luzu TV en Misiones y, por esa razón, no podrá asistir de forma excepcional al programa.

Asimismo, fue consultado por la prensa, tras el escándalo de Martín Insaurralde que involucra a Jésica Cirio, tras lo cual el conductor dio una contundente respuesta: “No hablamos del tema. Yo tampoco la conozco hace tanto tiempo (a Jesica Cirio), hace algunos programas que compartimos ahí. La vi como todos los días. No indagué demasiado. Es una situación complicada. No me metí”, expresó.