El actor contó detalles del estado de la modelo, quien permanece internada desde junio y se recupera de una infección por una bacteria.

En diálogo con FM 104.7, Conti expuso que a pesar de que Luna presentó una leve mejoría, continúa en mal estado: "Está recuperándose muy de a poquito, es muy lento el proceso, no está bueno. La está pasando como el orto, definitivamente. Imaginate que una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida y de repente levantarse después de estar 20 días en coma y encontrarse postrada en una cama no está bueno".

En tanto, confirmó que sigue desintubada. "No me gusta que me digan que está bárbara. Está hecha mierda. Está peleando por su vida todos los días un poco. No está intubada, en coma como estaba hace 20 días atrás. Cayó un rayo de repente porque en un momento todos pensamos lo peor. La pudieron desintubar y salió adelante pero eso no significa que se haya parado y haya ido al baño", advirtió.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1689313350021185536%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1689313350021185536%7Ctwgr%5E5ff6ee30e0ff92df67c64a0871ebac1c72a2d0c3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fratingcero%2Fgustavo-conti-revelo-como-sigue-el-estado-salud-silvina-luna-de-repente-n122100&partner=&hide_thread=false Gustavo Conti habló de la salud de Silvina Luna: "La está pasando como el ort*"



"No me gusta que digan que está bárbara, porque no está bárbara".



"En un momento todos pensamos lo peor".#Intrusos pic.twitter.com/MhDzZw62ep — América TV (@AmericaTV) August 9, 2023

►TE PUEDE INTERESAR: De qué vive Silvina Luna mientras se encuentra internada

Por último, contó que Luna es consciente de sus últimos problemas de salud tras la hospitalización: "Estamos todos esperando que caiga un rayo y digamos che, mira lo que pasó. De repente se bajó de la cama y vino. Cuando la fui a ver, se me cayó la mandíbula al piso. Ella sabe todo. Yo le tengo fe a ella. Seguiré rezando como lo hago todos los días".