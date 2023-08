Si viste Harry Potter, no podrás creer la transformación de la actriz Evanna Lynch 

¿Cómo luce hoy Evanna Lynch de Harry Potter?

Evanna Lynch tiene actualmente 32 años y hoy brilla como actriz y escritora de novelas. Lynch comenzó a leer la saga de Harry Potter cuando era una niña, en su Irlanda natal. Esto la llevó a escribir cientos de cartas a J.K. Rowling para agradecerle por esta historia.

Harry Potter Evanna Lynch.jpg Evanna Lynch interpretó a Luna Lovegood en Harry Potter.

Asistió a la Cartown National School en Termonfeckin hasta junio de 2004 y luego se cambió al Our Lady's College en Drogheda, donde su padre era el subdirector.

Lynch consiguió el papel tras leer sobre el casting en uno de los muchos sitios de fans de Harry Potter y asistir a la audición abierta. Para poder quedarse con el papel de Luna Lovegood, tuvo que competir con otras 14 mil chicas, y finalmente tuvo una prueba de cámara con Daniel Radcliffe. Gracias al papel de Luna Lovegood, Evanna fue catalogada como la mejor actriz irlandesa en muchos años, e incluso recibió nominaciones a diversos premios.

En 2008 comenzó a estudiar Ficción Especulativa y Drama en el Centre for the Talented Youth of Ireland, una escuela de verano para adolescentes dotados, en Glasnevin.

Evanna Lynch.jpg Evanna Lynch decidió dejar atrás su icónica cabellera rubia y optó por el castaño.

En septiembre de 2010, comenzó a asistir al Institute of Education para conseguir su título. Además de trabajar como escritora, Evanna Lynch también es activista y lucha por los derechos de los animales.