"Según pasan los años": un espectáculo performático único dirigido por Pinty Saba llega al Independencia

-"Según pasan los años" es una performance. Este género naturalmente reúne varias disciplinas, en este caso teatro, música, danza, objetos, audiovisual, vestuarios, de tal manera que todos esos lenguajes están articulados en forma poética para narrar la historia de los cambios que, a lo largo de 100 años hicieron en el mundo los icónicos diseñadores de moda a partir de algo que puede parecer superficial o comercial como es aquello con lo que nos vestimos"

Por más superficial que pudiera llegar a parecer el universo de la moda y sus propuestas no se puede negar la incidencia cultural que ha tenido a lo largo de los últimos 100 año (o más). En este sentido Saba analizó: "Han habido a través de algunos usuarios icónicos y de algunos diseñadores mensajes muy fuertes que han producido verdaderos cambios sociales en ese sentido".

A su vez, sobre la obra especificó: "Según pasan los años" puede parecer un espectáculo novedoso, sorprendente más allá de la forma. Sí, es novedosa la articulación de lenguajes, pero también el tema porque muchas personas quizás desconocen la relación que puede haber entre las estrellas de cine y los diseñadores, las estrellas de la música, el feminismo la homosexualidad, en fin una serie de cosas que han ido ocurriendo y que han ido siendo expresadas a partir de los vestuarios. Podría decir que en este espectáculo el protagonista es el vestuario, que se hizo y estrenó en el espacio de Film Andes como festejo de un año de existencia de ese espacio maravilloso y ahora se hace una versión diferente para un espacio a la italiana como es el Teatro Independencia.

Segun pasan los años obra de teatro dirigida por Pinty Saba 2.jpg A lo largo de los años la moda ha generado diversos moviemientos sociales y culturales.

En tanto, manifestó su alegría por la presentación de la obra: "Estoy muy contenta y estamos todos muy orgullosos de ser parte también de la agenda de 100 años de Teatro Independencia. Justo nuestra obra también hace un recorrido de 100 años y es una propuesta con producción compleja, no es una obra de tan sencilla de representar y ahora tenemos también la intención de sacarla fuera de la ciudad de Mendoza y llevarla o a otros lugares de la provincia o del país

-¿Creés que apostar a nuevas formas de narrativa sobre un escenario, en la que la tecnología y la fusión con otras expresiones artísticas (cine por ejemplo) es el camino para mantener la vigencia del teatro?

-Me encanta tu pregunta. El teatro se va a mantener vigente independientemente del género que utilicemos. Cuando el teatro conmueve, no cuando informa, sino cuando nos conmueve, se mantiene vigente. Nos debe permitir (y ofrecer al público) hacer un viaje, este es el desafío que tenemos las personas que hacemos teatro. Si hacemos una comedia costumbrista, si hacemos un clásico, un autor clásico, si hacemos un teatro no convencional como puede ser una performance como en este caso, cualquier género que abordemos tiene que ser hecho de tal manera que nuestro mensaje llegue no solamente a la cabeza de los espectadores sino que conmueva porque esa es la diferencia que genera la presencialidad que propone el teatro respecto de otras disciplinas que actualmente utilizamos para que alguien nos cuente una historia.

Finalmente saba agregó: "Eso es lo que pienso en realidad y ojalá creo que lo logramos con "Según pasan los años". Está mal que lo diga yo, pero recojo lo que dice la gente que lo ha visto me atrevo a usar lo que la gente nos devuelve. La verdad es que es un equipo muy grande de artistas mendocinos de producción que han trabajado para que ahora podamos hacer esta función en el Teatro Independencia.

De qué se trata la obra

Pinty Saba parte de su anterior trabajo en este formato, "El Desfile", para ofrecer una reversión original que promete sorprender al público con un despliegue escénico no convencional. La intención es generar una conexión poética y una profunda reflexión en los espectadores.

“Según pasan los años” realiza un recorrido por la obra de grandes diseñadores, trazando la evolución social impulsada por sus creaciones. El vestuario, protagonista central de la puesta en escena, se revela como un elemento aparentemente superficial pero cargado de mensajes provocadores y transformadores a través de cada escena, donde el cine también juega un papel inspirador.

Sobre Pinty Saba

Pinty Saba es una figura destacada del ámbito cultural mendocino con una trayectoria de 39 años al frente del Teatro Las Sillas. Actriz, directora, gestora cultural y docente de teatro y cine, es también una de las fundadoras de Espacio Ficcional, dedicado a la formación actoral. Su vasta experiencia incluye más de 100 participaciones como actriz en teatro, cine y televisión, trabajando con reconocidos artistas a nivel local e internacional. Como directora, ha llevado a escena más de 100 obras para adultos y niños. Su labor docente se extiende por diversas instituciones y proyectos. En reconocimiento a su aporte a la cultura, recientemente el teatrino del Espacio Cultural Julio Le Parc fue nombrado en su honor.

Ficha Técnica y Artística: