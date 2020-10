Sebastián Alcaraz, el músico que representa a Mendoza en el mundo quenista

Sebastián Alcaraz explicó a Diario UNO que "este año, como todo, se hizo en formato virtual. Cuando recibí la invitación fue un gran honor poder participar. La modalidad de todo online es rara, pero por un lado me benefició porque lo que vengo trabajando es la fusión de la música clásica (contrabajo, chelo, viola y 2 dos violines) con sonidos andinos, lo que he hecho de chico. En este proyecto se me une todo y la posibilidad de que este encuentro sea virtual permitió que logre mostrar todo el trabajo que estoy haciendo", explicó el músico que presentó un video con varias canciones.

Entre esas canciones elegidas aparece "Azul Tiahuanaco, de Eduardo Ocaranza de Markama, fue un tema que me marcó, siempre me gustó. Como venía trabajando con el quinteto, decidí hacer un arreglo para este quinteto de cuerdas y quena. El video que tuve que mostrar fue un movimiento para un concierto para quena que hizo el Polo Marti y que grabé con la sinfónica de la UNCuyo. Un movimiento de Bach y otro de Piazzola", detalló Alcaraz.

"CONCIERTO ANDINO" (concierto para quena y orquesta de cuerdas)

"Era un poco jugado porque el público que consume y el ambiente quenistico es un poco más tradicional. Lo que yo iba a mostrar era algo totalmente diferente, iba con un poco de incertidumbre de qué iba a pasar. Fue una gran sorpresa porque tuve un gran feedback", confesó el mendocino que grabó el video acompañado del ensamble "Cruz del Sur", formado por Magdalena Scattolini (violín), Laura Dana (violín), Alejandro Fiore (viola), José Luis Dimarco (cello) y Enzo Rossi (contrabajo).

Sebastián Alcaraz "Ante la obra-Guayasamin"

Esta fue la primera vez que participó de este encuentro y los resultado fueron inmediatos. "Contacté con quenistas de todo el mundo. Con esto del encuentro virtual se rompieron las barreras y entablé relación con un montón de quenistas. En Argentina con los quenistas que fuimos se creó una gran comunidad y se está pensando de un encuentro de quenistas para el año que viene en San Martín de Los Andes", adelantó Sebastián Alcaraz a Diario UNO.