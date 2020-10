Se filtran videos de Yanina Latorre, su hija Lola y Lucas Spadafora burlándose de Nacha Guevara

Lola Latorre no fue la única q se burló d Nacha Guevara si no q también ahora se sumó Lucas Spadafora y obviamente no podía faltar la cacatúa d Yanina Latorre cagándose d risa.

Ojalá y Nacha los ubiqe BIEN UBICADOS a estos tres energúmenos.#Nachaguevara #CANTANDO2020 pic.twitter.com/2ldRRhYpD6