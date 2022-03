Se estrenó en Netflix la temporada 2 de Bridgerton: por qué no sale Simon Basset

Bridgerton Netflix Temporada 2.JPG

En una entrevista con TVLine, el productor ejecutivo Chris Van Dusen indicó que no se tiene que explicar la ausencia de Simon porque simplemente está en su hogar cumpliendo con sus funciones.

"Hacemos referencia a Simon. En la primera escena de la temporada 2, Daphne menciona que dejó a su esposo y a su bebé en casa -para estar allí para el debut de Eloise-. Desafortunadamente, no funcionó en términos de que Rege fuera parte de la segunda temporada, pero siempre será el Duque de Bridgerton. Él no va a ninguna parte en el mundo del espectáculo. Y solo porque no lo vemos, no significa que no esté allí", explicó Van Dusen.

Te puede interesar: De qué trata la segunda temporada de Bridgerton

Hubo otras versiones por la ausencia de Regé-Jean Page en Bridgerton 2

Una de las versiones que publica el sitio especializado en espectáculos Quever es que hubo diferencias creativas con la producción de la serie.

La información del sitio Page Six también reafirma esta opción. Según la publicación, “no hubo un acuerdo entre él y el equipo de Shonda Rhimes, la famosa guionista de esta serie. De acuerdo a los rumores que comenzaron a circular, no le gustó la relevancia que iba a tener su papel.

Anthony, hermano de Daphne y Kate en Bridgerton.jpg

Te puede interesar: La joya de Netflix con Brad Pitt, Kevin Bacon y Robert De Niro

Regé-Jean Page contó que dejaba la serie

En abril de 2021, el actor británico de 36 años anunció que abandonaba la serie porque “su arco argumental es de una temporada, con principio, medio y final. Es como una miniserie”, explicó a Variety.

"Ha sido un placer absoluto y un privilegio ser vuestro duque. Unirse a esta familia, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Nuestro increíble reparto, creativo y generoso, el equipo y los fans excepcionales: todo ha superado lo que podía haber imaginado. El amor es real y seguirá creciendo", escribió Regé-Jean Page para despedirse de “Bridgerton”.