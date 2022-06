En esta oportunidad regresará a Mendoza para subirse a un escenario, luego de 12 años sin venir en el rol de actriz. En esta ocasión el lugar será el Teatro Plaza de Godoy Cruz, departamento en donde Sabrina pasó parte de su infancia.

La madre de Esperanza (8) y Fausto (6) llega en el marco de la gira de Desnudos, la obra de teatro que comparte con Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Esteban Lamothe, Mercedes Scápola y Brenda Gandini. Esta propuesta, con producción general de Javier Faroni, se presentará este viernes 10, a las 21, y sábado 11, a las 21 y 23.

La mendocina vuelve a la provincia a trabajar luego de 5 años cuando arribó con Luciano Castro, su ex pareja, a participar en el desfile organizado por Gabriel Canci Difusión que se desarrolló en el Cerro de la Gloria.

"Es muy movilizante porque estaré en San Rafael -este jueves en el Teatro Roma- en donde está toda mi familia", cuenta Sabrina Rojas a Diario UNO, que admite entre risas que "me genera una gran alegría y voy a estar insoportable con mis compañeros hablando de mi familia".

"Era un sueño para mí de niña poder trabajar de esto", recuerda la actriz que apostó por sus sueños en plena adolescencia. Hoy, a más de 25 años de aquel momento, "la esencia está. Hace muchos más años que estoy acá, pero no dejo de sentirme mendocina. Eso no se me fue y trato de inculcárselo a mis hijos".

"Toda mi familia vive allá, estoy en un vínculo constante con la provincia. Mis hijos por suerte tienen una infancia más cómoda, pero trato de estar muy atenta a ellos para que entiendan la vida, lo que cuestan las cosas y cómo se consiguen. A nosotros nos costó mucho mantenernos en el nivel de clase media y soy consciente que mis hijos tuvieron otros privilegios por tener padres conocidos, pero siempre intento que vean cómo viven sus amigos, sus familiares y que sean conscientes de lo cotidiano", contó Sabrina que tiene dos hijos con su ex pareja Luciano Castro.

Actualmente está de novia con el Tucu López, con quien además conduce #Emparejados, los domingos a las 22 por América TV. "Con el Tucu estoy muy bien, él también es un fiel defensor de su Tucumán. No para de tener contacto con su familia, tiene Tucumán clavado en el alma", cuenta entre risas Sabrina.

Sobre la posibilidad de tener un hijo con el Tucu aseguró que la disputa podría generarse con el lugar de nacimiento. "Él quiere que nuestro hijo sea tucumano y yo quiero que sea mendocino. Yo de grande quiero envejecer en la tranquilidad de Mendoza", reconoce Sabrina.

Desnudos, el éxito teatral que sale de gira

Esta obra, de Doris Dörrie, es protagonizada por un elenco de lujo: Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Esteban Lamothe, Mercedes Scápola, Brenda Gandini y Sabrina Rojas. Con producción general de Javier Faroni, “Desnudos” tuvo una temporada excepcional durante el verano 2020 en Mar del Plata, batiendo todos los récords de taquilla, convirtiéndose en la comedia más vista de la Ciudad.

Durante la segunda mitad del 2021 y la temporada de verano 2022 se consagró en Calle Corrientes, en el Teatro Metropolitan, como una de las obra más elegidas del país.

"Mucha gente viene pensando que la obra es una cosa y se van muy contentos porque se encuentran con una historia de vínculos y parejas siempre atravesado por el humor. No es incómodo, se van sorprendidos porque es muy buena obra", explica Sabrina a Diario UNO.

Desnudos trata sobre tres parejas que en determinado momento de la vida se dan cuenta de lo poco que saben sobre las personas con las que viven y, por consecuencia, sobre sí mismos. La historia comienza cuando durante el transcurso de una cena debaten sobre cuestiones que van desde los felices recuerdos del pasado hasta su vida sexual en pareja.

Es así como la conversación les lleva a preguntarse si serían capaces de reconocer el cuerpo desnudo de sus parejas con los ojos vendados, y deciden ponerlo a prueba. El desafío se volverá tan divertido como peligroso y revelará a los personajes cosas que nunca antes sospecharon.

Sobre cómo fue mostrarse desnuda en el escenario admite que en el elenco hay "mucha confianza y amistad. Es una obra que es muy interesante, para nosotros y el espectador es súper amable y cómodo el desnudo", cuenta de esta obra que originalmente compartía elenco con Luciano Castro en lugar de Lamothe.

El salir de gira también conlleva el cambio de lugar y "nos cambia a nosotros como actores, hay escenarios que son muy chiquitos o grandes y hay que adaptarse a eso. Tenemos que caminarlo, ver qué hay que modificar", detalla Sabrina que continuará este año con la gira y su programa en América TV.