Rulo Fernández: "Somos orgullosos Salieris de Charly y celebramos su música totalmente"

Rulo Fernández 2.jpg Raúl "Rulo" Fernández, orgulloso Salieri de Charly.

Este Charly Sinfónico será el número 6 y está precedido de cuatro presentaciones "sold out" que incluyeron teatros como el Mendoza y el Independencia. "Hubo dos presentaciones el año pasado y tres este año. A lo largo de estos cinco shows hubo modificaciones del repertorio y ahora la diferencia es que habrá un segmento especial con las canciones emblemáticas de 'Clics Modernos'" -disco que cumple 40 años- detalló Rulo.

-¡Qué loco lo de la esquina Charly García en Nueva York!

-Para los fanáticos de Charly fue un día muy emocionante y también especial porque él no estuvo, estuvo su banda, músicos que han tocado con él. Esto evidencia que "Clics Modernos" es un disco que siempre ha sido valorado en el rock argentino, pero bueno, tomó una mayor dimensión porque es en Nueva York, donde se grabó el disco, es una calle en Nueva York, cosa que no he visto acá en Argentina. He puesto en mis redes, que estaría bueno una calle en Argentina también que tenga el nombre de Charly, Spinetta, Cerati, de gente que, a través de la cultura, ha hecho tanto y ha difundido tanta música argentina por todo el mundo.

Rulo Fernández 3.jpg El disco "Clics Modernos" tendrá un momento especial en el show.

Sobre Clics Modernos Fernández explicó que marcó un antes y un después en la forma de producir discos. "Está grabado con tecnología adelantada para la época y modificó varias pautas establecidas hasta ese momento. También es un disco que contiene no solo la alegría que produjo la democracia del 83, sino también un mensaje social importante porque habla de desaparecidos en la canción "Los dinosaurios", de gente que se tuvo que ir como lo marca el tema "Huellas en el mar", de violencia policial en "Nos siguen pegando abajo". Charly tenía, como siempre, algo que decir del país, pero mezclándolo con una música increíble".

El origen de "Charly Sinfónico"

El show del sábado tendrá a varios músicos de Los Tribunos, una banda mendocina pionera en hacer covers. "Con el actual director del ensamble Cosmigonón -Víctor Armendáriz- hicimos un show en el 96 con todas las canciones de Charly y le agregamos chelo, violín y bandoneón. Fue en el viejo Soul Café. El espectáculo se llamó Música del Alma. Creo que debe haber sido el primer show tributo que se hizo así en la provincia. En ese tiempo había salido justo el Unplugged de Charly y ahí quedó" resumió Rulo.

Charly Sinfónico 3.jpg Superhéroes, los encargados de la vena rockera del show.

Pero hace dos o tres años resurgió la idea de ver qué se podía hacer con ese viejo show del 96. "Nosotros teníamos a Superhéroes con el tributo y se dio la posibilidad de juntarnos con Víctor, que es un ex tribuno y le dimos forma al "Sinfónico". Nos llevó mucho tiempo el armado de la banda, mucho ensayo para después ensamblarlo con la música clásica. En este sentido Víctor marca una diferencia fundamental porque se permite, por ejemplo, comenzar con música de Chopin, terminar con Charly y lograr la conjunción de clásico y rock. Somos 22 o 23 músicos en escena más los invitados que se van sumando" explicó la voz principal del show..

-He visto y escuchado varios formatos sinfónicos (Cerati, Soda, Los Redondos, Miguel Mateos, etc.) pero tengo la sensación de que la música de Charly y su formación clásica es especial para este formato.

Sí. Creo que eso es fundamental. La formación clásica de Charly hace que uno no sienta una diferencia entre Chopin, Bach y algunos pasajes de la música de García. Por eso resalto mucho el trabajo de Víctor Armendáriz y el ensamble Cosmigonón, porque hay obras que son sublimes en las que ha podido lograr la mezcla. Pero el ADN de Charly es clásico, entonces es mucho más "simple" entre comillas, porque es un trabajo enorme, pero sí que hay un guiño siempre a la música clásica por parte de Charly.

Charly sinfónico Superheroes ensamble Cosmigonón 2.jpg Superhéroes y el ensamble Cosmigonón bajo la batuta de Víctor Armendáriz.

-Cuando vi el show en el Teatro Mendoza me pareció una lástima que Charly no estuviera ahí o al menos se enterara de que existe un homenaje tan bueno. ¿Nunca tuvieron la posibilidad de tener algún feed back por parte de él o de su gente?

-Bueno, gracias. Para nosotros sería un sueño que nos mande un saludito. Con eso estaríamos más que satisfechos. Estamos haciendo con mucho amor su obra, con mucho respeto, somos orgullosos Salieris de Charly y celebramos su música totalmente. Tuvimos la posibilidad de tocar el mes pasado en Chile y de seguir difundiendo su música que sigue estando intacta y está bueno porque a los shows siguen yendo los padres con los hijos y eso hace que la música de Charly siga vigente. Y no perdemos la esperanza de que llegue algún saludito, más allá de que sabemos que está con un entorno familiar bastante cerrado, por lo que leemos en los medios, pero bueno, no perdemos la esperanza.