Roxband presenta un tributo a Roxette de altísimo nivel en el Teatro Plaza

Roxband 5.jpg Gabriela Catulo, Soledad Sosa y Maxi Guillén en pleno ensayo.

El ensayo sigue y regala spoilers de lo que se podrá disfrutar el domingo en el Plaza. Se escuchan unos acordes de "Dangerous", pero la Roxband enfila para el lado de "Queen of rain", luego "Must have been love", "Crash boom bang" y la seguidilla de clásicos parece interminable: "Joyride", "Dress for success", "Listen to your heart", "The look", todos temas que parecían no ser más que hits del verano y, más de 30 años después, siguen vigentes.

"En su momento costó que Roxette triunfara" analiza Sole Sosa, voz principal femenina de Roxband, y remarca que fueron la primera banda sueca que tuvo lugar en el por entonces todopoderoso canal MTV.

-¿Por qué eligieron a Roxette como banda para tributar?

-(Sole Sosa) A nosotros nos gustaba desde chicos. Siempre nos gustó el estilo de la música en inglés y hace años que incluíamos esos temas de Roxette en distintos shows. Pero la muerte de la vocalista Marie Fredriksson (2019) fue el impulso para que dijéramos es el momento para dedicarle un homenaje a Roxette.

En 2020 nació Roxband con un gran desafío que se repite en cada presentación: dar un show para un público que, por una parte va a disfrutar la música que le trae recuerdos y alegría, y por otra es muy fanático y riguroso con las versiones que escucha.

"Nosotros buscamos algunas versiones que se acomoden al formato de Roxband, que de todas maneras es muy parecido al de cuando Roxette tocaba en vivo. También buscamos muchas versiones en vivo que por ahí no suenan como las de estudio. Pero además tratamos de ser fieles a la versión de estudio en muchas canciones. Entonces la gente se encuentra con un mix, pero siempre con el sonido de Roxette" explica Maxi Guillén, voz masculina de la banda tributo.

No son una o dos canciones de Roxette las que tienen una increíble vigencia. Son muchas. "Sí, y no solo eso. Yo creo que hay una vuelta a los años '80, '90 en general. Lo vemos en los más jóvenes que descubren bandas de esa época y son muy distintas a lo que se escucha hoy por hoy. Está buenísimo que pase eso y nuestro objetivo es un poco eso: llevarlos a esa época, revivir toda esa magia que tuvo los '90, sobre todo para los mayores de 30 o 40 y la gente lo disfruta un montón" considera Sole al tiempo que enfatiza "las baladas" de la banda sueca como las que más se disfrutan.

Roxband 4.jpg Charlie Frites, Tincho Rodríguez y Diego Guillén

El crecimiento de Roxband en poco menos de 4 años ha sido enorme. "Hay un trabajo atrás de todo un equipo de producción con Garzón, un trabajo enorme y una responsabilidad también llevar adelante este tributo. La gente lo ha recibido de la mejor manera", apunta Sosa.

Luego agrega: "En poco tiempo el tributo ha tenido mucho éxito. Nos siguen por las redes, nos siguen a donde nos presentamos y estamos muy felices por haber generado todo esto".

-¿Cómo hacen para armar una set list sin dejar temas importantes de Roxette afuera?

-(S.S.) Es difícil porque son muchos temas conocidos, muchos hits y cuesta armar una set list que va a dejar temas importantes afuera. Entonces recurrimos a los seguidores para que nos sugieran ideas y canciones que vamos agregando.

-¿Con qué se va a encontrar el público que vaya este domingo al teatro Plaza?

-(S.S.) Se va a encontrar con un show muy completo, muy lindo, donde vamos a estar repasando los grandes éxitos de Roxette. Vamos a cantar, vamos a bailar, se van a emocionar también con el homenaje a Marie Frediksson... va a ser un show muy lindo.

-(M.G.) Va a ser también una puesta importante -con imponentes pantallas led que permitirán la interacción con el público- y la apertura del show a cargo de Runaway, banda tributo a Bon Jovi, además de un concierto lleno de sorpresas que se develarán el domingo.