Roger Waters presentará The Wall en Argentina. Mito viviente. Roger Waters en Argentina 2023: ¿cuánto cuestan las entradas?

Ya se pueden adquirir los tickets para el show que el exPink Floyd brindará en el estadio de River. En 6 cuotas sin interés, por 48 hs o hasta agotar stock.

Roger Waters volverá a la Argentina en 2023. Tras casi cinco años de espera, el cantante británico y exlíder de la mítica banda Pink Floyd volverá a tocar en el país, donde siempre se sintió muy cómodo con el calor y el agite de los fanáticos, de la mano de su gira "This is not a drill".

El histórico músico de 79 años regresa a la Argentina en el marco de su última gira mundial. Sí, el cantante nacido en Surrey (Reino Unido) se despide de los escenarios a nivel global y le dará continuidad a la serie de conciertos y shows que viene dando en distintas partes de Europa. La fecha elegida para su presentación en Argentina es el próximo 21 de noviembre en el estadio de River Plate.

En abril de 2020, y en el marco de la pandemia de Covid-19, Waters manifestó lo que siente por el país: "Me siento muy apasionado por Argentina, especialmente por las Madres de Plaza de Mayo, quienes están conectadas de una manera muy única con todos los desaparecidos de 1976 hasta ahora".

Asimismo, el cantautor de 79 años recordó a los familiares de los caídos en la Guerra de Malvinas, que tuvo lugar en 1983. "Pero también tengo una cosa muy especial con las Madres de Malvinas, quienes perdieron a sus hijos por una lucha muy loca por esas islas", aseguró.

