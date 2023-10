RockSet, la banda tributo a Roxette se presenta en el Imperial

La banda RockSet tiene una importante trayectoria luego de haber subido a los escenarios de teatros como el Plaza de Godoy Cruz, Roma de San Rafael, Imperial de Maipú, Le Parc y también el San Rafael Rock Festival del departamento sureño, compartiendo escenario con bandas importantes del rock tributo.

RockSet es un show pensado para hacer revivir al público todos los hits de el dúo sueco de pop-rock formado por la vocalista Marie Fredriksson y el cantante y compositor Per Gessle, pasando por álbumes de estudio como son: Look Sharp (1988), Joyride (1991), Tourism (1992), Crash Boom Bang (1994), Have a Nice Day (1999) y Room Service (2001). Todos los éxitos que se podrán escuchar son las versiones realizadas en vivo por la banda en las giras “Travelling the World” y “Live in Sydney” con baladas inolvidables y potentes interpretaciones de sus temas rápidos.