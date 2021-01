Rocío Oliva le respondió a Dalma Maradona

"En Dubái yo estuve con y sin vos! Porque esos 7 años de los que hablas tuvieron varias intermitencias ... No me molesta que hablen de mi casamiento, me molesta que hables vos QUE NO TENES IDEA si yo resolví ese tema con mi papà o no!", continuó la hermana de Gianinna, mientras estos mensajes se los leían en vivo a Rocío en Polémica en el bar.

"La última vez que viaje yo era la que desayunaba todos los días con el... Y vos “estabas” ahí ... En vez de contar las veces que viaje yo, preocúpate por acordarte lo que hacías vos cuando estabas en Dubái ... Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio... NO HABLES MÁS DE MI FAMILIA PORQUE EMPIEZO A HABALR DE LA TUYA... Me pudriste...", finaliza el descargo de Dalma Maradona.

La respuesta de Rocío Oliva

"Yo no insisto, salieron los audios de Diego donde él dice que no fue al casamiento porque no invitaron a sus hermanas. Voz autorizada de Diego. No creo que nadie se pueda ofender porque lo dijo Diego. Tampoco me puede poner un bozal a mí para que no cuente lo que viví con Diego. Yo si quiero lo digo. El tema si puedo hablar de ella y de la hermana, yo estoy hace un año en los medios, en la radio, televisión, no es de ahora porque hablo de Diego", se defendió Oliva.

"Al cementerio no puedo ir. No me dejan que lo haga. Nadie puede entrar solo su familia directa. Yo sé que no puedo entrar. Hay custodia. No quiero que me pase lo del velorio", dijo la ex pareja de Maradona sobre la acusación de Dalma.