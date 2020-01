Marcela Furlano

El robo del siglo, la película del cineasta argentino Ariel Winograd (Vino para robar, Sin hijos, Permitidos, Mamá se fue de viaje) superó los 400.000 espectadores el fin de semana y al llegar a casi los 100.000 asistentes el día de su estreno, se convirtió en el segundo filme con mejor apertura en la historia del cine nacional, luego de Metegol, la cinta animada de Juan José Campanella.

Con el favor del público de su lado y un elenco de notables de la escena nacional (Guillermo Francella, Diego Peretti, Pablo Rago y Luis Luque, entre otros) Winograd, quien cuenta con mayor experiencia en la comedia, le confiere su impronta personal a la historia del robo de la sucursal del banco Río en Acassuso, el 13 de enero de 2006.

En base a este hecho real, en el cual los asaltantes mantuvieron en vilo a la sociedad porque estaban atrincherados en el banco junto a una veintena de rehenes, el director –que tuvo como co-guionista a uno de los ex asaltantes e ideólogo del plan, Fernando Araujo- se permite ciertas licencias en la narración, aunque el relato se ajusta bastante a lo que sucedió en aquel verano y a los parámetros de la denominada “heist movie”, un subgénero cinematográfico que trata, precisamente, sobre robos y asaltos.

La narración es ágil y las actuaciones ajustadas, con Francella más cerca del comediante que se dio a conocer en la televisión (afortunadamente sin sus excesos) y Peretti que sale bien parado en el desafío de ser el “cerebro” de la banda. Además, para los mendocinos existe el plus de verlo en las escenas finales en escenarios naturales de nuestra provincia.

Quizá lo más destacable sea la fotografía (a cargo de Félix Monti) y una banda sonora que permite en ciertos momentos a Winograd prescindir de los diálogos y dejar que la acción y la música cuenten por si solos la historia, una manera de narrar que remite a Quentin Tarantino, por citar un ejemplo, y que aquí aporta una cuota de originalidad.

Con algunas subtramas que no aportan demasiado (como el de la hija de Luis Mario Vitette Sellanes, el negociador de la banda interpretado por Francella), El robo del siglo se encamina a ser una de las películas argentinas más taquilleras del año. Y aunque no se trate de un filme de excelencia, tiene la solvencia narrativa, actoral y técnica para poder defenderse con dignidad.