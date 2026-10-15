Ricardo Montaner confirmó oficialmente su regreso a los escenarios locales en el marco de su esperada gira internacional "El último regreso", un tour con el que promete reencontrarse con su público a través de sus melodías más emblemáticas.
Ricardo Montaner en Mendoza 2027: fecha, lugar y cómo comprar las entradas para "El último regreso"
Los fanáticos de la música romántica tienen una cita imperdible en la provincia. Ricardo Montaner confirmó oficialmente su regreso a Mendoza
El show será el 21 de marzo de 2027 en el Aconcagua Arena, recinto ubicado en el Parque General San Martín que albergará una velada cargada de emoción y nostalgia.
Durante la presentación, el reconocido cantautor interpretará en vivo un repertorio repleto de sus más grandes éxitos, entre los que se destacan clásicos indiscutidos como Déjame llorar, Bésame, Tan enamorados, Me va a extrañar y Cachita, junto a otras canciones que marcaron a varias generaciones. De acuerdo con la información brindada por la organización en la plataforma oficial, el concierto tendrá una duración aproximada de 45 minutos.
Precios de las entradas y dónde adquirirlas
Los tickets ya se encuentran a la venta y se pueden conseguir de forma exclusiva a través de la plataforma Fever Up. Los valores varían según la ubicación seleccionada dentro del estadio:
- Platea alta / sectores generales: desde los $80.000.
- Sectores VIP / campo de preferencia: hasta los $190.000.
El show promete ser uno de los eventos musicales más destacados de la agenda cultural mendocina para el 2027, convocando a miles de espectadores en el Aconcagua Arena.