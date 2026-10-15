Ricardo Montaner en Mendoza 2027: fecha, lugar y cómo comprar las entradas para "El último regreso"

El show será el 21 de marzo de 2027 en el Aconcagua Arena, recinto ubicado en el Parque General San Martín que albergará una velada cargada de emoción y nostalgia.

Durante la presentación, el reconocido cantautor interpretará en vivo un repertorio repleto de sus más grandes éxitos, entre los que se destacan clásicos indiscutidos como Déjame llorar, Bésame, Tan enamorados, Me va a extrañar y Cachita, junto a otras canciones que marcaron a varias generaciones. De acuerdo con la información brindada por la organización en la plataforma oficial, el concierto tendrá una duración aproximada de 45 minutos.