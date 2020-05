Diario UNO

Ricardo Darín es uno de los actores argentinos más importantes del momento. Es reconocido alrededor del mundo por su participación en importante películas por las que obtuvo varios premios en destacados festivales como Cannes o San Sebastián.

Sin embargo, hace rato que no participa de ficciones en la pantalla chica y se desconocían los motivos, hasta ahora.

En una entrevista con el programa de radio “Parece que viene bien”, de La Once Diez, el actor admitió a que se debe su ausencia de la pantalla chica. “Mucho no me llaman, tampoco me acerco demasiado porque nací en un estudio de televisión. No siento tener deudas con el medio porque hice mucha televisión, más de la recomendada”, afirmó.

“Lo que ocurre es que encontré ese andarivel de dedicarme al teatro y también poder hacer películas. Me fui quedando abrazado a esas dos herramientas. La tele es un medio que valoro muchísimo”, explicó.

Además, sobre la situación actual de cuarentena obligatoria por coronavirus y las dificultades económicas que está sufriendo la gente aseguró: “Hay que estar del lado de los más frágiles y vulnerables. Yo espero que por el bien de todos que podamos salir parados de esta situación de la mejor manera posible, lo que pasa que el Gobierno tiene varios frentes abiertos. Coincido con los tres (Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta) en que la prioridad es la salud”.

“Es una situación realmente muy complicada porque cómo hacer para establecer un orden de prioridades que no respete lo que todos sabemos que es lo más importante y eso se ajusta a las distintas realidades. Como le hacés entender esto a la gente que tiene que vivir de la diaria”, añadió.

“Dependiendo de dónde estés parado en esta sociedad es cómo lo estás viviendo. Hay que estar al lado de los más frágiles, de los más vulnerables. Los funcionarios están con un problema bastante gordo entre manos por ese tema”, finalizó.