Respira profundo antes de ver cómo luce Jean-Claude Van Damme a sus 62 años

¿Cómo luce actualmente el actor Jean-Claude Van Damme a sus 62 años?

Desde temprana edad, Jean-Claude admiraba las cintas de acción de actores como Bruce Lee y Steve McQueen. A la edad de diez años, fue llevado al Centro Nacional de Karate en Bruselas, donde se inició en la disciplina del karate-do estilo Shotokan bajo la enseñanza del maestro Claude Goetz.

Su gran oportunidad llegó en los años 80, cuando se mudó a los Estados Unidos y conoció a Chuck Norris. Con él llevó a cabo entrenamientos de artes marciales y luego Norris le consiguió primera aparición en la pantalla grande con un pequeño papel en la cinta de acción "Missing in Action" de 1984.

Jean Claude Van Damme.jpg

En 1987, Van Damme obtuvo el papel del depredador en la película "Predator" protagonizada por Arnold Schwarzenegger, pero abandonó el rodaje. Esto se debió a que ya estaba realizando las audiciones para la película "Contacto sangriento" en 1988.

En cuanto a su vida privada, Van Damme se casó 5 veces, y tiene 3 hijos. En agosto de 2012, Van Damme admitió haber tenido un breve romance con la estrella del po p Kylie Minogue en Tailandia en 1994 durante la filmación de la cinta "Street Fighter".

Jean Claude Van Damme 2.jpg

¿En qué otros proyectos puede verse a Jean-Claude Van Damme?

Van Damme alcanzó su mayor éxito en taquilla con "Timecop" (1994). Entre sus cintas más reconocidas se encuentran: "Kickboxer" (1989), "Lionheart" (1990), "Death Warrant" (1990), "Doble impacto" (1991), "Soldado universal" (1992), "Nowhere to Run" (1993), "Hard Target" (1993), "Muerte súbita" (1995), "JCVD" (2008) y "The Expendables 2" (2012).