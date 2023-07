Respira hondo así luce Cody, el pequeño de "Scary movie" a 23 años del éxito

Scary Movie 3 fue su primer contacto con el cine y luego continuó su participación en Scary Movie 4. Sin embargo luego del éxito y salto a la fama con esas dos películas, Drew Mikuskaa tuvo pocas apariciones en la pantalla. Estuvo presente en The Trobule with Dee Dee y en Last Call (2006) que fue su último trabajo interpretativo.

Así luce Cody, el pequeño de Scary movie a 23 años del estreno

Luego de sus participaciones en dos películas de Scary movie, el futuro profesional de Drew Mikuskaa quedó vinculado con el mundo del cine y la televisión, pero desde el lado de la música, más precisamente haciendo música para cine.

En 2016 Drew Mikuskaa terminó su licenciatura en Música y Composición y en la primavera de 2017 terminó su master en música para cine. En esta área es que se ha venido desarrollando los últimos años.

Hoy con 29 años, Drew Mikuskaa trabajó como compositor de varios temas en producciones como pueden ser Dragons: Rescue Riders, Spirit, Vampirina, She-Ra, Siren o Central Park.

