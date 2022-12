Realizarán un documental sobre la vida de Olivia Newton-John

Además, revelaron que poseen archivos personales de la actriz. Según señalaron, el documental también mostrará el lado activista ambiental y de protectora de los derechos de los animales de la cantante.

Olivia Newton-John falleció el 8 de agosto del 2022 a los 73 años a causa de un cáncer de mama del cual luchó durante muchos años. Durante su enfermedad, la actriz se dedicó a impulsar la investigación sobre el cáncer.

La carrera artística de Olivia fue influyente tanto en el mundo de la música como en la actuación. Obtuvo la nominación a los premios Golden Globes en dos oportunidades y fue ganadora de un premio Emmy y de cuatro Grammys. Además obtuvo grandes distinciones a lo largo de su carrera.

El proyecto más importante en su vida fue la película de 1978, Grease (Vaselina), la cual protagonizó junto a John Travolta. El film cinematográfico dio la vuelta al mundo volviendo a la pareja de Dany y Sandy, una de las más icónicas.

Documental Olivia con John Travolta.jpg Olivia Newton-John, quien murió en agosto pasado, en una imagen de la película Grease, junto a John Travolta

Además de Vaselina, la actriz participó en distintas películas como Xanadu, Tal para cual, Tomorrow, Funny Things Happen Down Under, It's My Party, A Few Best Men y Sordid Lives, Score: A Hockey Musical, entre otras producciones.

Sin embargo, Newton-John fue más influyente en el mundo de la música. Uno de los grandes éxitos de la cantante fue Physical en 1981. Además, de las comedias musicales en las que participaba salieron hits que repercuten hasta el día de hoy como You're The One That I Want junto a John Travolta.

La actriz y cantante fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992. A partir de allí fundó un centro de salud dedicado a la investigación del cáncer y escribió dos libros, uno para niños y otro especializado en comidas.