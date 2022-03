¿Qué dijo Chris Rock que hizo enfurecer a Will Smith?

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCbpejOLOse4%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHxVScLcIyeZBLBUJAkBKJAgepDZBEOWh0ZAP3FgjeSbTf7NCAhyxKNRrWgQJsO81vu7s7Mstofqx2TixTbeJdjJbqLGBJQhNMVxhuVL124hPXx2OSz8wT8ZA7JBF896BxLmDarItWs8gFSSU0wGjFhGIRCCfcGiy5heKbDj4Ej3mZB3ZA7B0ZD View this post on Instagram A post shared by Diario UNO Mendoza (@diariounocomar)

Los Premios Oscar 2022 dejaron este año una escena particular, que se está llevando todas las noticias. Incluso, sobre la lista de los ganadores. Pasó cuando el comediante Chris Rock hizo un monólogo de presentación antes de presentar un galardón. Allí hizo un chiste de mal gusto sobre el aspecto físico de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will Smith. Al actor no le gustó, se subió a escenario y le pegó un derechazo.