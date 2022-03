El "piñazo" de Will Smith a Chris Rock en los Oscar

Chris Rock había subido al escenario para presentar uno de los premios, pero antes bromeó sobre Javier Bardem y Penélope Cruz. Después bromeó sobre Will Smith y su mujer Jada Pinkett Smith. Al protagonista de 'El método Williams', película por la que está nominado como mejor actor principal, no le gustó dicha broma y le pidió de muy malas maneras que no mencionara a su mujer. Por un momento se pensaba que el puñetazo era parte del guion, pero Rock se ha quedado prácticamente sin habla.