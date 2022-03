Premios Óscar: de qué material está hecha la estatuilla

En un principio, la estatuilla que comenzó a entregarse en 1929 estaba hecha de cobre y bañada en oro.

Sin embargo, el paso del tiempo llevó a reemplazar el cobre por britannium, un metal originario del sur de Gran Bretaña compuesto mayormente por estaño. Siendo así, la estatuilla hoy se compone de una aleación de 2% de cobre, 5% de antimonio y 93% de estaño. Al final, es bañada en oro de 24 quilates.

La encargada de fabricar las estatuillas es la empresa Epner Technology, una de las empresas de metales más sofisticadas de Estados Unidos.

El dueño de la fábrica mostró recientemente cómo es el proceso de elaboración de la estatuilla, en ABC News:

Oscars 2020: How the Oscars statue is made