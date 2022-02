Premios Oscar 2022, todos los nominados

La siguiente es la lista completa de nominados:

MEJOR PELÍCULA:

-Belfast

-Coda: Señales del corazón

-No miren arriba

No miren arriba | Tráiler oficial | Netflix

-Drive my car

-Duna

-Rey Richard: Una familia ganadora

-Licorice pizza

-El callejón de las almas perdidas

-El poder del perro

-Amor sin barreras

MEJOR DIRECTOR:

-Kenneth Branagh (Belfast)

-Ryusuke Hamaguchi (Drive my car)

-Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

-Jane Campion (El poder del perro)

-Steven Spielberg (Amor sin barreras)

Steven Spielberg.

MEJOR ACTOR:

-Javier Bardem (Being the Ricardos)

-Benedict Cumberbatch (El poder del perro)

El poder del perro (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

-Andrew Garfield (Tick, tick... Boom!)

-Will Smith (Rey Richard: Una familia ganadora)

-Denzel Washington (La tragedia de Macbeth)

MEJOR ACTRIZ:

-Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Taye)

-Olivia Colman (La hija oscura)

-Penélope Cruz (Madres paralelas)

-Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Nicole Kidman.

-Kristen Stewart (Spencer)

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

-Ciarán Hinds (Belfast)

-Troy Kotsur (Coda)

-Jesse Plemons (El poder del perro)

-J.K. Simmons (Being the Ricardos)

-Kodi Smit-McPhee (El poder del perro)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

-Jesse Buckley (La hija oscura)

-Judi Dench (Belfast)

-Ariana Debose (Amor sin barreras)

-Kirsten Dunst (El poder del perro)

-Aunjanue Ellis (Rey Ricardo: Una familia ganadora)

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA:

-Drive My Car (Japón)

-Flee (Dinamarca)

-Fue la mano de Dios (Italia)

-Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

Lunana: A Yak in the Classroom Trailer #1 (2022) | Movieclips Indie

-La peor persona del mundo (Noruega)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN:

-Duna

-El callejón de las almas perdidas

-El poder del perro

-La tragedia de Macbeth

-Amor sin barreras

MEJOR FOTOGRAFÍA:

-Duna

-El callejón de las almas perdidas

-El poder del perro

-La tragedia de Macbeth

-Amor sin barreras

MEJORES EFECTOS VISUALES:

-Duna

-Free guy: Tomando el control

-Sin tiempo para morir

-Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

-Spider-Man: Sin regreso a casa

trailer 2 de spiderman sin regreso a casa

MEJOR DOCUMENTAL:

-Ascension

-Attica

-Flee

-Summer of Soul

-Writing with Fire

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:

-Audible

-Lead Me Home

-The Queen of Basketball

-Three Songs for Benazir

-When We Were Bullies

MEJOR LARGOMETRAJE ANIMADO:

-Encanto

-Flee

-Luca

LUCA Tráiler 2 Español Latino DOBLADO (Disney Pixar, 2021) NUEVO

-La familia Mitchell vs. las máquinas

-Raya y el último dragón

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO:

-Un príncipe en Nueva York 2

-Cruella

-Duna

-Los ojos de Tammy Faye

-La casa Gucci

MEJOR MONTAJE:

-No miren arriba

-Duna

-Rey Ricardo: Una familia ganadora

-El poder del perro

-Tick, tick... Boom!

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL:

-No miren arriba

-Duna

-Encanto

-Madres paralelas

Madres paralelas | Tráiler oficial | Netflix

-El poder del perro

MEJOR SONIDO:

-Belfast

-Duna

-Sin tiempo para morir

-El poder del perro

-Amor sin barreras

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:

-Cruella

-Cyrano

-Duna

-El callejón de las almas perdidas

-Amor sin barreras

MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN EN VIVO:

-Ala Kachuu - Take and Run

-The Dress

-The Long Goodbye

-On My Mind

-Please hold

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO:

-Affairs of The Art

-Bestia

BESTIA / Hugo Covarrubias / Trailer 1

-Boxballet

-Robin Robin

-The Windshield Wiper