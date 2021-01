Premios Martín Fierro: Canal 7 de Mendoza obtuvo la mayor cantidad de nominaciones en todo el país

Los siguientes son los programas y periodistas de El Siete que aspiran al galardón:

Hola Mendoza (Informativo)

Pasión por el vino (agropecuario)

Tu Mejor Idea (Servicios)

Mudanza (Ficción)

Gisela Campos (Conducción Femenina)

Ornella Ferrara (Conducción Femenina)

Andres Gabrielli (Conducción Masculina)

Sergio Tano Robles (Conducción Masculina)

Marcela Navarro (Labor periodística)

Martin Fierro_N7_UNO.jpg

Andrés Gabrielli, un histórico del Canal de calle Manuel A. Saez está nominado en el rubro Conducción Masculina y prácticamente se enteró de la novedad al atender el llamado de Diario UNO, cuando se alistaba para la conducción de Séptimo Día, que en este 2021 cumple 9 temporadas ininterrumpidas al aire.

"Me había mandado una felicitación el Lean Baldivieso (gerente de programación de El Siete) pero ahora me estoy enterando un poquito más", dijo el periodista.

nominados martin fierro andres gabrielli.jpg Andrés Gabrielli: nominado en el rubro conducción masculina.

Luego analizó: "varias veces me ha tocado estar nominado en tele o en radio, y siempre es una sensación agradable porque, si bien uno no se cree mucho los premios, son cosas que destacan el laburo, y eso es lo más piola, porque es un premio al trabajo. Además de que uno lo hace con cariño y de que es nuestro modus vivendi, es un plus lindo, más allá de uno no se lo tiene que creer. Pero insisto, es un premio al laburo, que es lo más satisfactorio".

Consultado a la vigencia que implica llegar a esta nominación, Gabrielli resaltó: "cuando es un premio por un libro, es individual, pero en el caso de la radio y la televisión uno es muy consciente de que se trata de un reconocimiento al equipo. Es un premio colectivo. También me consta el esfuerzo y la perseverancia del canal de mantener un programa como Séptimo Día, el único programa político de la televisión abierta de Mendoza que se ha mantenido. Por el programa ha pasado toda la Mendoza directiva: gobernadores, también los candidatos a presidente, los miembros de la Corte y los grandes reconocidos del deporte. Esta noche está (José) Mansur (presidente del club Godoy Cruz Antonio Tomba)" dijo y luego comenzó a prepararse para la conducción del envío.

Gisela Campos está nominada en el rubro Conducción Femenina y coincidió con Gabrielli en que estos diplomas reconocen el trabajo en equipo. "De todas maneras, en lo personal, perdí la cuenta de si es la tercera o cuarta vez que me nominan, porque este 2020 nos ha convulsionado a todos. Pero claro que una recibe esto con alegría, como una caricia, más con todo lo que hemos pasado pandemia, la forma en la que tuvimos que adaptarnos a hacer un trabajo con una dinámica distinta, de una manera diferente. Pero es bueno empezar el 2021 con esta noticia".

nominados martin fierro gisela campos.jpg Gisela Campos, nominada en Conducción Femenina.

Sobre su labor en la conducción del noticiero central de Canal 7 a mediodía, Gisela contó que es un desafío que ya lleva tres años y le "encanta". Reveló que la idea fue siempre "darle un matiz descontracturado a las noticias, pero sin perder la seriedad". Y reconoció tener cierto temor al principio por venir de programas de entretenimientos, donde un error al aire se podía salvar con una risa o una humorada.

"Sin embargo, ha sido una gran experiencia que me ha ayudado a crecer. Ser la cara de un noticiero, cuando las noticias no siempre son de lo más agradable para la audiencia, no es fácil si no tenés un gran equipo atrás. Pero es un poco lo que yo venía queriendo, cambiar del entretenimiento a las noticias creo que se fue dando por una cuestión de madurez y en forma natural".

Sergio Robles comparte nominación a la mejor Conducción Masculina con Gabrielli. El Tano se mostró muy contento desde San Luis, donde pasa unos días de vacaciones, con el reconocimiento personal. Pero no dudó en contar que su alegría pasa más por el reconocimiento al programa Hola Mendoza: "volver con un programa a la mañana fue un logro, después de un tiempo largo que el canal no tenía programación local fue una movida muy grande en su momento", rememoró.

nominados martin fierro Tano Robles.jpg Sergio "Tano" Robles, nominado en el rubro Conducción Masculina.

Luego resaltó que el condimento extra lo puso el 2020 de la pandemia: "nos preparamos para una cosa y con mi compañera Ornella Ferrara (también nominada en Conducción Femenina) tuvimos que adaptarnos a otra. Lo mismo pasó con todos los chicos del equipo, los columnistas. Y con respecto a la conducción creo que fue un gran desafío, porque venía de hacer intervenciones en otros programas, pero no conducción en este estilo. Pero repito, lo que más me alegra es el el reconocimiento al programa en general", cerró el Tano Robles.

La televisión mendocina tiene también estos nominados al Martín Fierro Federal:

-Programa musical: En la Isla (Acequia).

-Temas médicos: Mundo salud (Canal 9 Televida).

-Femenino culinario: A las brasas Extreme (Canal 9 Televida).

-Labor animación y conducción masculina: Ale Ortega (Autodefinidos, Canal 9 Televida).

La radio mendocina también obtuvo nominaciones al Martín Fierro Federal

-Labor periodística: Ricardo Montacuto (Te Digo Lo Que Pienso, Radio Nihuil Mendoza).

-Música Folklórica: Los Artistas (Radio Andina FM 90.1).

-De servicios: Clima de Radio (LV 10, Radio de Cuyo).

-Humorístico: El 22 (Lv 4 Radio Nacional, San Rafael).