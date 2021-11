https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCWGgHvOrcYM%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAEpGuCITbgozjAVSJKe20CXDvLdZAdw5ZAPpEoLKVErm7mFSumm9PY3jZBQxsQB7GBFLtZBugJBhexdhmU9WZCMnZAEi30cIISIJA9H2Ixq510IpWIULvxMJUe00UeW3ataL1GIMVFaspFmTZAA4jWRKnHRiel2YQZDZD View this post on Instagram A post shared by Billboard (@billboardar)

El anuncio lo hizo el sitio especializado en la industria musical Billboard, que recibió un comunicado provisto por los abogados de Paulo Londra, James Sammataro, y Big Ligas, Jesús Cuza.

El comunicado señala: “Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro”.

paulo-londra1.jpg Paulo Londra se refugió estos últimos dos años en la compañía de sus amigos.

Según informó Billboard, “el juicio presidido por el Juez William Thomas fue agendado para resolver la disputa entre Cristian Salazar (Kristo) y el productor y artista Daniel Oviedo (Ovy On The Drums) y Londra. Big Ligas alegaba una ruptura de contrato mientras el trapero argentino llenaba su propia acusación a Salazar y Oviedo por ‘fraude y representación negligente’”.

El conflicto de vieja data entre Paulo Londra y Big Ligas fue resuelto. De todos modos, hay partes que aún no han sido resultas y serán comunicadas en los próximos días.

paulo-londra4.jpg En las redes sociales, tras conocerse que se resolvió el conflicto, los fanáticos explotaron de emoción.

Las primeras informaciones sostienen que ambas partes se hicieron presentes en Miami. Paulo Londra, que estuvo presente en la reunión, fue consultado sobre cuándo volverá a sacar nueva música. El artista, según afirman testigos, simplemente sonrió.

Se supo que la compañía estadounidense Warner, que seguirá al frente de los trabajos producidos por Paulo Londra, no se expidió aún sobre trabajos futuros del popular cantante de trap argentino.

Por qué Paulo Londra no podía sacar nueva música

Paulo Londra ganó fama internacional con su disco Homerun, publicado en mayo del 2019. Desde ese entonces, el artista cordobés desapareció de las listas y no volvió a sacar música. ¿Por qué? Por el conflicto que mantuvo con la productora Big Ligas.

Paulo Londra trabajaba con Big Ligas, cuyos propietarios son los artistas Ovy on the Drums y Cristian Kristo Salazar. El mismo trapero cordobés reveló, mediante una carta, cómo lo engañaron: “Después de sacar Condenado Para El Millón, tema que sacamos porque queríamos mostrar hasta dónde íbamos a llegar, Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”.

Desconfiando con el tiempo, Paulo Londra se interiorizó con los abogados Stephanie Chopurian y Matt Greenberg. Estos, ante las sospechas del cantante, le confirmaron lo peor. Le aclararon que había firmado un contrato donde prohibía al artista a publicar música que no esté relacionada con Big Ligas.

paulo-londra.jpg Paulo Londra podrá volver a publicar nuevas canciones.

Londra fue prácticamente obligado a grabar con un sello discográfico bajo la amenaza del documento, a pesar de que en primera instancia él se negaba a ello.

Más tarde, los dueños de Big Ligas le reclamaban a Londra los derechos de las canciones. El trapero decidió abandonar y no volver a trabajar con Big Ligas, con la condición de que no podía publicar nueva música de manera independiente hasta que finalizara el contrato (2025).

Con el respaldo de Ed Sheeran

El cantautor británico Ed Sheeran respaldó a su amigo y colega Paulo Londra, quien hace dos años no puedo lanzar nueva música, a raíz de un conflicto con el sello colombiano Big Ligas.

En una charla que mantuvo con MTV Argentina, Ed Sheeran se refirió a Paulo Londra, quien tuvo una participación en su canción Nothing on You, en el 2019: “Nosotros seguimos en contacto constante con el otro porque él tuvo una hija al mismo tiempo que yo tuve a mi hija”.

Ed Sheeran - Nothing On You (feat. Paulo Londra & Dave) [SBTV Official Music Video]

Luego, el inglés Ed Sheeran agregó: “Él es un ser humano con un corazón tan bueno, como es él…la primera vez que lo conocí su energía y su aura daban tanto amor. A veces conozco artistas y es medio standup-ish y frío…y él realmente me agrada, me cae muy, muy bien”.

Respecto al conflicto entre Paulo Londra y Big Ligas, Ed Sheeran sostuvo: “Sólo pienso en lo mal que está eso… ¿Cómo vas a atentar contra el talento de este chico? De hecho hablé con J Balvin en profundidad sobre esto… Nos juntamos hace unas semanas y hablamos de que es un crimen que no pueda producir su música, así que el responsable de esto tiene que cambiarlo”.

Para finalizar, Ed Sheeran opinó: “Cada vez que Paulo quiera colaborar, aquí estaré. Literalmente haría cualquier cosa por él. Él sabe bien esto. En cualquier momento que él necesite algo, estaré ahí para él”.