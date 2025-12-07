Por entradas agotadas, el musical "Mundo KPop: Cazadoras de Demonios" agregó nueva función

Mundo KPop: una aventura entre música, humor y magia

Basada en la película animada y el mundo KPop, el musical traza la historia de un grupo de talentosas chicas K-pop que, en pleno auge de su carrera, se enfrentan a un inesperado desafío: Los Saya Boys, un misterioso equipo de “demonios” musicales que buscan conquistar a la humanidad a través de su sonido hipnótico.

Entre coreografías de alto impacto, humor y batallas cargadas de magia, las protagonistas descubrirán que la verdadera fuerza no está en la rivalidad, sino en la amistad, la aceptación y la importancia de unirse a pesar de las diferencias.