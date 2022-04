Pink Floyd lanzó un tema nuevo en apoyo a Ucrania

Gilmour, que tiene una nuera y nietos ucranianos, dijo en el comunicado que se sintió conmovido por la actuación de Khlyvnyuk "en una plaza de Kiev con esta hermosa iglesia con cúpula dorada y... en el silencio de una ciudad sin el tráfico o el ruido de fondo a causa de la guerra. Fue un momento poderoso que me hizo querer ponerle música", dijo.

Te puede interesar: Roger Waters dijo que Zuckerberg es un "idiota poderoso"

Pink Floyd dijo que el cantante ucraniano, que dejó su banda para alistarse en el ejército, está en el hospital tras ser alcanzado por metralla. "Nosotros, como tantos, hemos estado sintiendo la furia y la frustración de este acto vil de un país independiente, pacífico y democrático que es invadido y tiene a su gente asesinada por una de las principales potencias del mundo", dijo Gimour.

Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)

"Queremos expresar nuestro apoyo a Ucrania y, de esa manera, mostrar que la mayor parte del mundo piensa que está totalmente mal que una superpotencia invada el país democrático independiente en el que se ha convertido Ucrania".

La obra de arte del sencillo presenta una pintura de un girasol, la flor nacional de Ucrania, una "referencia directa" a la anciana que fue vista dando semillas de girasol a los soldados rusos, dijo la banda.

"Hey Hey Rise Up" es la primera música original de la banda en 28 años. En 2014, la banda lanzó un álbum "The Endless River", que era principalmente música ambiental e instrumental basada en las sesiones de 1994 creadas durante "The Division Bell".