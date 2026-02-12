El domingo 15 de febrero, desde las 19 y con entrada gratuita, los jardines de la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad) serán escenario del cierre de los "Picnics Musicales 2026". BokaNegra, la querida banda mendocina que tributa a Soda Stereo se presentará para consolidar uno de los eventos culturales más convocantes del verano mendocino.
"Picnics Musicales" cierra su edición 2026 con un tributo a Soda Stereo
Bokanegra, una de las bandas tributo más destacadas de Mendoza hará su show en la Nave Cultural de Ciudad
Los picnics musicales se han convertido en un clásico de los domingos, ofreciendo una experiencia integral que combina música en vivo, DJ sets y gastronomía en un entorno al aire libre, pensado para compartir y disfrutar en un clima distendido.
Desde el inicio de la jornada, el público podrá recorrer la feria de emprendedores organizada por Diseño Libre, con una amplia variedad de productos creativos y propuestas locales.
A la oferta cultural se suma una atractiva propuesta gastronómica con foodtrucks, la presencia de Cervecería Andes Origen y Pepsi, que acompañan cada fecha con opciones para todos los gustos.
Durante toda la noche, la música será protagonista con espectáculos en vivo, sorteos y la musicalización a cargo del DJ Joel Serna.
Bokanegra, un homenaje a Soda Stereo
El cierre de "Picnics Musicales" este domingo 15 estará a cargo de Bokanegra, banda mendocina de rock nacional que tributa a Soda Stereo formada en septiembre de 1997.
Reconocida como una de las bandas tributo más importantes de Latinoamérica, ha recorrido escenarios de Mendoza, San Juan, San Luis, Chubut, Buenos Aires y Chile.
Es más, la agrupación fue destacada por el propio Gustavo Cerati, quien en una entrevista radial entonces expresó: “Hay una genial que está en Mendoza que se llama Bokanegra. La banda la hicieron antes de que yo sacara Bocanada, una mezcla de Bocanada y Final caja negra. Esos tipos están adelante”.
Actualmente Bokanegra está integrada por Raúl Aguilera en guitarra y voz, Pablo Salvi en batería y Max en bajo, y promete un show cargado de clásicos sodeados.