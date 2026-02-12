"Picnics Musicales" cierra su edición 2026 con un tributo a Soda Stereo

A la oferta cultural se suma una atractiva propuesta gastronómica con foodtrucks, la presencia de Cervecería Andes Origen y Pepsi, que acompañan cada fecha con opciones para todos los gustos.

Durante toda la noche, la música será protagonista con espectáculos en vivo, sorteos y la musicalización a cargo del DJ Joel Serna.

Bokanegra, un homenaje a Soda Stereo

El cierre de "Picnics Musicales" este domingo 15 estará a cargo de Bokanegra, banda mendocina de rock nacional que tributa a Soda Stereo formada en septiembre de 1997.

Reconocida como una de las bandas tributo más importantes de Latinoamérica, ha recorrido escenarios de Mendoza, San Juan, San Luis, Chubut, Buenos Aires y Chile.

Es más, la agrupación fue destacada por el propio Gustavo Cerati, quien en una entrevista radial entonces expresó: “Hay una genial que está en Mendoza que se llama Bokanegra. La banda la hicieron antes de que yo sacara Bocanada, una mezcla de Bocanada y Final caja negra. Esos tipos están adelante”.

Actualmente Bokanegra está integrada por Raúl Aguilera en guitarra y voz, Pablo Salvi en batería y Max en bajo, y promete un show cargado de clásicos sodeados.